Вівсяне печиво з корицею: яскравий смак осіннього дня
Аромат кориці чомусь особливо гарний восени. Можливо, тому що літо позаду, а душа просить чогось яскравого, незвичайного. Кориця смакує в поєднанні з яблуками, а також з кавою. До речі, кардіолог Лакшмі Мехта впевнена, що зробити каву корисною для серця можна, додавши в напій трохи кориці.
Особливий смак має вівсяне печиво з корицею. Спробуйте приготувати — не пошкодуєте.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.
- Це печиво ніжне та смачне, — каже Елла Іванова. — Воно сподобається і дорослим, і дітям. А готується досить просто і швидко.
Вівсяне печиво з корицею
- 1 яйце
- Сіль
- 100 г цукру
- 8 г ванільного цукру
- 50 г вершкового масла
- 50 г олії
- 50 г сметани
- 25 г меду
- 1 ч.л. соди
- 100−120 г пшеничного борошна
- 200 г вівсяного борошна
- Половина чайної ложки кориці
Збити яйце з цукром, додавши сіль і ванільний цукор. Доповнюємо корицею, сметаною, олією та медом, а потім содою та вершковим маслом — і все це добре перемішуємо. Додаємо звичайне борошно та вівсяне, яке можна зробити з вівсяних пластівців за допомогою блендера. Замішуємо тісто.
Випікаємо при 170−180 градусах 12−15 хвилин.
І смачного!
Нагадаємо рецепт ідеального пирога зі сливами з газети The New York Times.
Фото з альбому Елли Іванової8
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