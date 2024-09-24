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Вівсяне печиво з корицею: яскравий смак осіннього дня

22:26 25 вересня 2024
Вівсяне печиво з корицею

Аромат кориці чомусь особливо гарний восени. Можливо, тому що літо позаду, а душа просить чогось яскравого, незвичайного. Кориця смакує в поєднанні з яблуками, а також з кавою. До речі, кардіолог Лакшмі Мехта впевнена, що зробити каву корисною для серця можна, додавши в напій трохи кориці.

Особливий смак має вівсяне печиво з корицею. Спробуйте приготувати — не пошкодуєте.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Це печиво ніжне та смачне, — каже Елла Іванова. — Воно сподобається і дорослим, і дітям. А готується досить просто і швидко.

Вівсяне печиво з корицею

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  • 1 яйце
  • Сіль
  • 100 г цукру
  • 8 г ванільного цукру
  • 50 г вершкового масла
  • 50 г олії
  • 50 г сметани
  • 25 г меду
  • 1 ч.л. соди
  • 100−120 г пшеничного борошна
  • 200 г вівсяного борошна
  • Половина чайної ложки кориці

Збити яйце з цукром, додавши сіль і ванільний цукор. Доповнюємо корицею, сметаною, олією та медом, а потім содою та вершковим маслом — і все це добре перемішуємо. Додаємо звичайне борошно та вівсяне, яке можна зробити з вівсяних пластівців за допомогою блендера. Замішуємо тісто.

Випікаємо при 170−180 градусах 12−15 хвилин.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт ідеального пирога зі сливами з газети The New York Times.

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Фото з альбому Елли Іванової

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