Щоб збільшити виплати: чому українцям пропонують не поспішати виходити на пенсію в 60 років

Більшість українців отримує невеликі пенсії. Для того, щоб збільшити виплати українцям радять не поспішати виходити на пенсію у 60 років.

На думку Мінсоцполітики, якщо відтермінувати вихід на пенсію — то можна солідно збільшити свої виплати, передає 24 Канал.

ВІДЕО ДНЯ

Так, відстрочка пенсії на строк до 5 років гарантує зростання пенсії на 0,5% за кожний повний місяць додаткового страхового стажу. Якщо ж особа працює понад 5 років її пенсія збільшується на 0,75% за кожен додатковий місяць.

Загалом, один 1 рік відстрочки збільшує пенсію на 6%. Два роки — на 12%. П’ять років відтермінування збільшують пенсію на 36%, а десять — на 72%.

Зазначимо, щоб отримати відстрочку виходу на пенсію потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, які пенсії отримують народні депутати. В Україні народні депутати виходять на пенсію за тими самими правилами, що і всі українці. Але отримують пенсію, звичайно, набагато більшу, і, певно, не радіють добавкам у 300 чи 500 грн щомісяця.

РЕКЛАМА

15

Читайте нас у Facebook