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Штрафуйте, ви нам не заважаєте: що відповів Google росії, яка оштрафувала пошуковик на всі гроші світу

19:59 9 листопада 2024
Google

Росіяни оштрафували американську компанію Alphabet, що володіє пошукачем Google на 20 децильйонів доларів. Таку суму їй нарахували за відмову платити штрафи за блокування прокремлівських каналів на YouTube, іфнформує CNN.

Ця сума перевищує обсяг світової економіки.

У Google тим часом заявили, що цивільні судові рішення, включно зі складними штрафами, були накладені на них у зв'язку зі спорами щодо закриття акаунтів, зокрема підсанкційних. Там також зазначили, що не вважають, що поточні судові справи матимуть суттєвий негативний вплив на їхню діяльність.

Зазначимо, що ринкова вартість Alphabet, материнської компанії Google, становить близько 2 трильйонів доларів. Цього тижня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що раніше російський суд зобов’язав Google відновити російські канали на YouTube, деякі з яких були заблоковані з 2022 року, інакше буде висунуто все більше звинувачень, а штрафи подвоюються щотижня.

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Відповідаючи на питання про позов під час телефонної розмови з журналістами в четвер, речник кремля дмитро пєсков зізнався, що він «навіть не може правильно назвати цю цифру», але сказав, що ця приголомшлива сума «наповнена символізмом».

Як писали «ФАКТИ», в Україні запропонували ввести податок на Telegram.

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