Гаррі і Меган знову разом: невже любов перемогла інтриги?

Поки принц Вільям вирішує, чи варто носити бороду, його молодший брат принц Гаррі, схоже, вирішив довести всім недоброзичливцям, що розмови про те, що він віддаляється від дружини Меган Маркл — всього лиш чутки, не підтверджені фактами.

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Так, днями на сайті некомерційного фонду Archewell опублікували відео, де подружжя вперше за два місяці постало перед публікою разом, записавши сумісне послання.

Спільне відео 43-річна Меган та 40-річний Гаррі записали для першої Глобальної конференції ООН на рівні міністерств з питань насильства щодо дітей.

У ньому герцог та герцогиня Сассекські, одягнені у строгі костюми, висловилися про те, що вважають особливо важливим піклуватися про безпеку дітей у сучасному світі, де процвітають технології. Пара також розповіла про власний внесок у процвітання підростаючого покоління.

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«У фонді Archewell Foundation ми співпрацюємо з молодими людьми, сім'ями та експертами по всьому світу. Ми досліджуємо, як кожен аспект життя дитини, від засобів до існування до її фізичного та психічного процвітання, функціонує в рамках онлайн-економіки, здатної як формувати, так і спотворювати наші зв'язки», — заявила Меган.

Останнім часом герцога та герцогиню Сассекських нечасто можна побачити разом. Чому так відбувається, достеменно невідомо: деякі вважають, що у Гаррі та Меган проблеми у шлюбі. Однак інсайдери кажуть, що це продуманий хід — подружжя просто хоче, щоб його почали сприймати не лише як пару, а й як окремих особистостей. Серед іншого це допоможе їм заробити більше грошей.

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А про зворотній бік технологій, які можуть не лише полегшити, а й зіпсувати життя, герцоги Сассекські говорять не вперше. Так, нещодавно Меган Маркл відвідала захід, присвячений цифровому добробуту, та розповіла, як стала жертвою кібербулінгу.

Фото: скриншот відео

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