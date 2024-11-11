«Грибна» трагедія на Тернопільщині: помер другий з восьми дітей однієї сім'ї, які отруїлися

Восени, коли грибний сезон у розпалі, люди часто стають жертвами своєї неуважності, збираючи та готуючи їжу з отруйних грибів. Більш того, страждають не самі дорослі, але й діти, яких частують такими стравами.

ВІДЕО ДНЯ

Така трагедія сталася на Тернопільщіні. Як пише видання poglyad.te.ua, наприкінці жовтня на Чортківщині до лікарні потрапила багатодітна родина з міста Копичинці: восьмеро дітей віком від трьох до тринадцяти років, семеро з яких рідні брати та сестри, а також співмешканець матері. Всі вони, окрім матері, їли страви з грибами, які в лісі назбирав чоловік. Він був першим, хто помер від отруєння. Родини стало погано ще увечорі 27 жовтня, але у лікарню вони звернулися лише 30 жовтня.

Чоловіка 1965 року народження не стало 1 листопада, а наступного дня померла маленька донька його цивільної дружини. Дівчинку 2021 року народження прооперували у Львові, але врятувати її не вдалося.

Сімох дітей відправили в столичну лікарню, де померла ще одна дитина (2011 року народження). Наразі п'ятеро дітей знаходяться у стабільно важкому стані.

РЕКЛАМА

Наразі грибникам варто бути особливо обережними, адже погодні умови достатньо сприятливі до того, аби люди масово ходили в ліс на «тихе полювання».

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

523

Читайте нас у Facebook