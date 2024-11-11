«Ми знаємо, як диктатори здавалися»: український політв’язень про повернення Криму

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, дисидент і колишній політв’язень Наріман Джелял, який влітку 2024 року був звільнений з полону, переконаний: війна почалася Кримом, вона має ним завершитися, повідомляє Radio Svoboda.

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«Справа для мене не в територіях, хоча це моя рідна земля, — говорить Наріман Джелял. — Для мене важливі люди. Поки хоча б якийсь клаптик території української буде залишатися в юрисдикції окупанта, то люди будуть там страждати. Будуть продовжуватися переслідування, будуть продовжуватися арешти, насильницькі зникнення. Тому залишити й погодитися з тим, щоб якась наша територія, наприклад, Кримський півострів, навіть на деякий час залишилася в росії, — це погодитися з тим, що щодо наших громадян будуть застосовуватися беззаконня, катування, побиття, утримання у в’язницях, переслідування і все те, що росія робить сьогодні з нашими громадянами на окупованих територіях. Чи буде це перемогою? Звичайно, ні! І тому саме повне звільнення українських територій в кордонах, які позначені в нашій Конституції, закріплені міждержавними договорами і міжнародним правом, може вважатися для нас перемогою».

На думку дисидента, росія не залишає нам іншого шляху, як застосовувати військову силу щодо звільнення Криму.

«І тому я говорю про те, що тільки завдяки Збройним силам України і тим, хто їм допомагає, ми можемо звільнити наші території. Це не означає, що вони безпосередньо увійдуть до Криму. Але саме ЗСУ створять ситуацію, коли можливо буде вже про щось говорити на дипломатичному рівні. Сьогодні там путін, завтра інший. Ви пам'ятаєте, що покійний вже Навальний, якби навіть став президентом, не збирався повертати Крим? Тому розмови, що так буде чи інакше, я взагалі не звертав би на них уваги. Треба працювати, треба докладати зусилля. А як воно там буде, то історія покаже. путін це буде чи не путін. Ми знаємо, як диктатори здавалися, ми знаємо, як диктаторів притягали до відповідальності. Тому я абсолютно не звертаю на це увагу, чи путін там при владі. Тому що це ж колективний такий путін», — зазначив Джелял.

Тим часом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», у Дональда Трампа пропонують Україні взагалі забути про Крим.

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