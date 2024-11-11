Смажений рис від переможця «МайстерШефа» Вадима Бжезинського: «простий рецепт, ідеальний смак»

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше пропонував фоловерам приготувати котлети по-мексиканські, які надзвичайно легко зробити, поділився ще одним простим рецептом — смаженого рису.

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Про те, як готувати цю страву, він розповів на своїй сторінці у соцмережі, назвавши смак такого смаженого рису ідеальним. Він порекомендував готувати рис, який був зварений напередодні.

Інгредієнти: Рис відварений — 300 г;

Куряче філе — 100 г;

Яйце — 1 шт.;

Пластівці перцю чілі — 1/3 ч.л.;

Соус теріякі або урані — 100 мл;

Рибний соус — 15 мл;

Зелена цибуля — 20 г;

Петрушка — 20 г;

Сік та цедра лимона — 1 ч.л.;

Сухий часник — ½ ч.л.;

Олія соняшникова — 50 мл.

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Приготування: РЕКЛАМА Курку обсмажити на олії, додати у пательню рис та смажити ще 5 хвилин. Далі додати взбите яйце і смажити ще 3 хвилини.

Змішати сухий часник, соуси, перець, додати суміш до рису і готувати одну хвилину.

В самому кінці додати нарізану зелену цибулю, петрушку, сік та цедру лимону. Ретельно перемішати та смакувати.

Раніше суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський дав корисні поради щодо приготування рису, аби той був розсипчастим.

Фото — скріншот

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