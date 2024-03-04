Промивати не потрібно: секрет розсипчастого рису від судді «МайстерШефа»

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який раніше поділився секретом приготування хрустиків або вергунів на горілці, дав корисні поради щодо приготування рису, аби він був розсипчастим.

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«Не треба промивати рис, якщо у вас якісний продукт — це не впливає на клейкість! Можна промивати лише для того, щоб трішки змити бруд, якщо ви десь купували на розсип. Останні дослідження довели, що клейкість залежить від крохмалю амілопектин, він вимивається з рису у процесі приготування. Рис жасмин ще ніжніше за консистенцією, товщий і більш чіпкий та липкий. Його готують так само, а води беруть іноді навіть 1:1,3. Якщо готуєте у рисоварці, то співвідношення рис та вода — 1:1,1», — радить Володимир Ярославський.

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За його словами, одним із найпоширеніших довгозернистих є рис басматі. Він при приготуванні збільшується у довжину і набуває особливої довгої форми. Для його приготування варто взяти рис і воду у співвідношенні 1:1.5.



Приготування (100 г рису та 150 г води): РЕКЛАМА Відміряємо воду та рис, ставимо у середньому сотейнику (краще з товстим дном);

Додаємо сіль, кухар також додає шматочок масла або запашної олії на стакан рису;

Доводимо до кипіння на середньому вогні, зменшуємо вогонь до мінімального кипіння, перемішуємо та накриваємо кришкою. Варити 12 хвилин.

Вимкнути вогонь, накрити сотейник товстим рушником й тримати мінімум 10 хвилин, а краще — 15 хвилин, і лише після цього акуратно перемішати.

«Рис краще смакує теплим або гарячим, а смак його змінюється після холодильнику», — додає шеф-кухар.

Раніше кулінарка Ардія Діаманті розповідала, як приготувати різото. Для цієї страви можна брати як курячий, так і яловичий чи овочевий бульон.

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