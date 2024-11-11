41.16 / 41.61 44.10 / 44.84
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Раді запропонували декриміналізувати порно: що це означає

18:56 11 листопада 2024
Верховна Рада

В Україні можуть декриміналізувати порно. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

«Шановні друзі — ми зареєстрували доопрацьований законопроект про декриміналізацію порно. Ця версія більш консервативна, але після більше року дискусії з комітетом і робочою групою, я радий повідомити про досягнення компромісу. І хоча у нас були і емоційні баталії, але радий бачити другим співавтором голову робочої групи Владлена Неклюдова та членів правоохоронного Комітету у співавторстві. Дякую всім 28 депутатам, хто підписав законопроект. Як бачите в переліку є і ліберальні колеги, і з більш консервативними поглядами — але всі згодні, що стаття має бути декриміналізована», — написав він.

Нардеп уточнив, що законопроєкт змінює статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті порнографічні матеріали та їх поширення не кидали у вʼязницю на 3−5 років.

«Кримінальна відповідальність залишиться виключно за: порно без згоди (порнопомста, deep fake), екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія), порно з дітьми і розповсюдження серед дітей (тут ще й посилюємо)», — повідомив Железняк.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно зірка фільмів для дорослих, яка підтримує ЗСУ, зробила відверте зізнання.

РЕКЛАМА

105

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Десятки тисяч українців можуть залишитись без пенсій після перевірки ПФУ: хто в зоні ризику

Карти Таро

Водоліям — «Вежа», Овнам — «Лицар Жезлів», а Ракам — «Король Кубків»: Таро-прогноз на 11 листопада

Холостяк&nbsp;— Алексанбр Будько «Терен»

Ідіотське рішення: мережа після другого випуску накинулася на самого Холостяка

Гороскоп

Успіх чекає рішучих Овнів та творчих Скорпіонів: астрологи назвали п'ять найуспішніших знаків зодіаку цього тижня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту