Раді запропонували декриміналізувати порно: що це означає

В Україні можуть декриміналізувати порно. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

«Шановні друзі — ми зареєстрували доопрацьований законопроект про декриміналізацію порно. Ця версія більш консервативна, але після більше року дискусії з комітетом і робочою групою, я радий повідомити про досягнення компромісу. І хоча у нас були і емоційні баталії, але радий бачити другим співавтором голову робочої групи Владлена Неклюдова та членів правоохоронного Комітету у співавторстві. Дякую всім 28 депутатам, хто підписав законопроект. Як бачите в переліку є і ліберальні колеги, і з більш консервативними поглядами — але всі згодні, що стаття має бути декриміналізована», — написав він.

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Нардеп уточнив, що законопроєкт змінює статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті порнографічні матеріали та їх поширення не кидали у вʼязницю на 3−5 років.

«Кримінальна відповідальність залишиться виключно за: порно без згоди (порнопомста, deep fake), екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія), порно з дітьми і розповсюдження серед дітей (тут ще й посилюємо)», — повідомив Железняк.

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