Вас носитимуть на руках за цю смакоту: красуня-блогерка Alina FooDee порекомендувала рецепт незвичного десерту (відео)

Відома фудблогерка Alina FooDee, після низки рецептів основних страв, запропонувала своїм підписникам приготувати чудовий шоколадний десерт, який складається з повітряного шоколадного млинця з кремом та ягодами. Ягоди підійдуть будь-які, навіть заморожені.

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Інгредієнти:

Шоколадний бісквіт

Яйце — 2 шт.

Сіль — щіпка

Цукор — 30 г

Молоко — 2 ст.л.

Борошно — 30 г

Какао — 15 г

Ягідний соус

Ягоди — 150 г

Цукор — 1 ст.л. (або до смаку)

Крохмаль кукурудзяний — 1 ч.л.

Вода — 1 ст.л.

Крем

Маскарпоне — 100 г

Жирні вершки — 50 г

Цукрова пудра або цукор — 1 ст.л. (за смаком)

Ванільний цукор — 0,5 ч.л.

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Приготування:

Довести ягоди до кипіння. Додати цукор, крохмаль кукурудзяний й воду.

Варити 30−60 секунд після закипання, щоб заварився крохмаль.

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Для млинця розділити яйця на білки та жовтки.

Додати щіпку солі до білків. Збити до пишної піни. Цукор додавати поступово.

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Додати жовтки, молоко, какао та борошно.

Розігріти сковороду з невеликою кількістю рослинної олії. Розподілити тісто по всій сковороді.

Накрити кришкою та готувати на маленькому вогні, поки тісто не стане матовим.

Перевернути, накрити кришкою та готувати 2−3 хвилини.

Дати млинцю трохи охолонути, щоб крем потім не потік.

Крем готується з цукрової пудри, сиру маскарпоне, ванільного цукру та жирних вершків. До речі, маскарпоне можна замінити жирною сметаною.

«Вийшов ніжний м'який шоколадний бісквіт. У поєднанні з вершковим кремом з маскарпоне та яскравим кисло-солодким ягідним соусом ми отримали справжній торт, тільки готується він набагато швидше та простіше», — зазначила Аліна.

Нагадаємо, на десерт також можна приготувати штрудель з грушами або ароматний горіховий тортик.

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