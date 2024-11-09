Ароматний горіховий тортик: можна сміливо пригощати гостей

Є випічка з багатим смаком, яка з часом ще смачніша. І цей тортик саме такий, чудове поєднання прянощів, горіхів, цитрусових, рому, ділиться кулінарка Тетяна Петришина.

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Складники: Яйця — 3 (великі)

Цукор — 220/230 г

Борошно — 250 г (просіяне)

Горіхи — 150 г

Олія — 150 г

Мед — 2 ст. л. з гіркою (розтопити)

Сода -1 ч. л. (погасити)

Прянощі — 1 ч. л. (суміш)

Цедра апельсинова -1 шт. (сік для просочення)

Масло — 20 г (для горіхів)

Сіль — 1/3 ч. л. (для горіхів)

Курага — 50 г Крем: Сметана 20/25% - 500 г

Вершковий сир — 200 г

Ванільний цукор — 20 г

Цукор — 100 г (або на смак)

Желатин — 3−4 г (замочити в 1 ст. л. води)

Приготування

Спочатку нам потрібно підсушити добре горіхи, до золотистого кольору, додати розтоплене масло, сіль, разом з тарілочкою поставити в морозилку на хвилин 10−20. Вийняти з морозилки та подрібнити не дуже дрібно.



Яйця з цукром добре збити до пишної та білої маси, додати олію, сіль, цедру, прянощі, мед рідкий, перемішати на малих обертах, додати подрібнені горіхи, погашену соду, поступово просіяне борошно, розмішати на малих обертах (соду погасити соком лимона чи оцтом). Форма Д-20 (низ застелити пергаментом).



Випікати в розігрітій духовці до 180 — від 45−60 хв. до сухої шпажки (духовки у всіх різні). У формі залишити на 5 хв., тоді вийняти обережно та залишити охолоджуватися на решітці. Охолоджений бісквіт розрізати на три частини, верхівку/горбочок зрізати, піде на посипку. Можна випікати заздалегідь, в такому разі охолоджений загорнути в плівку та залишити на ніч при кімнатній температурі, якщо бісквіт будете зберігати понад 1 добу, то зберігати потрібно в холодильнику (вистояний бісквіт ще кращий).



Готуємо крем. Сметану, цукор, ванільний цукор та сир перемішати міксером на малих обертах. Желатин розчинити, додати до желатину 2−3 ст.л. крему, розмішати, додати до крему (робиться для того, щоб вирівняти температуру і не звернувся желатин). Зібрати тортик, обсипати крихтою та поставити в холодильник на ніч для стабілізації.

Сир та сметану краще брати кімнатної температури, тоді желатин рівномірно розійдеться та не буде грудочок. Якщо так сталося, то підігріти на водяній бані/мікрохвильовій печі короткими імпульсами та поставити для стабілізації в холодильник.

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Бісквіт варто просочити апельсиновим соком та ромом (цедра в тісто, а сік на просочення).



Прянощі — аніс, кориця, кардамон. Можна брати вже готову суміш прянощів для печива/пряників.

Спробуйте також приготувати пишний бисквіт з яблуками і крамблом, а також смачнющі пухкі пончики за 20 хвилин.

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