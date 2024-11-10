Точно будете облизувати пальці: красуня Alina FooDee запропонувала рецепт дуже смачного грузинського супу

Відома фудблогерка Alina FooDee запропонувала своїм підписникам рецепт смачного грузинського супу Чихіртма.

«Чихіртма — ароматний, ситний і зігріваючий суп з куркою, яйцем і білим соусом з цибулею! Цей курячий суп чудово підходить для холодної погоди та допоможе вам здивувати рідних чимось по-справжньому незвичайним та смачним», — розповіла Аліна, перед тим, як показати весь процес приготування.

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Основа цього супу — це гарний насичений курячий бульйон.

Інгредієнти:

Курка — 0,8−1 кг

Вода — 2 л

Сіль — за смаком

Цибуля — 2 шт.

Яйце — 2 шт.

Оцет винний 6% - 2 ст.л. (можна замінити на яблучний оцет чи лимонний сік.)

Вершкове масло — 30 г

Борошно — 2 ст.л.

Кінза

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Приготування:

Обрізати курку, щоб у бульйоні не було сторонніх запахів.

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Коли курка закипить, зняти пінку.

Зменшити вогонь, накрити кришкою та варити 40−50 хвилин.

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Для соусу цибулю дрібно порізати.

До яєць додати винний або яблучний оцет чи лимонний сік. Добре перемішати.

Зняти жир з бульйону на сковороду.

Обсмажити цибулю на курячому жирі до прозорості. Додати до цибулі вершкове масло.

Потім додати до цибулі борошно. Обсмажити цибулю з борошном 2 хвилини. Додати у сковорідку бульйон й перемішати.

Перекласти курку на окрему тарілку й розібрати її від кісток.

Бульйон повинен трохи охолонути, щоб при додаванні яєць до бульйону, яйця не згорнулися.

Постійно перемішуючи яйця, влити бульйон тонкою цівкою. Інтенсивно перемішати.

Додати курку. Додати білий соус із цибулею.

Інтенсивно перемішуючи, влити яйця з бульйоном.

Поставити на плиту та довести до кипіння.

Як тільки з'являться перші бульбашки кипіння, зняти суп з вогню.

Коли зняли суп з плити, дати йому настоятися 15 хвилин. Додати кінзу, чорний мелений перець, паприку.

«Обов'язково спробуйте приготувати цей смачний суп, основа якого це ідеальний курячий бульйон», — радить Аліна.

Нагадаємо, з курки можна приготувати ніжні та корисні котлети по-єврейськи.

А кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом теплого салату, який також доречний у холодну пору року.

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