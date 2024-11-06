Приготуйте цю популярну страву на обід або вечерю: блогерка з чарівним голосом показала, як готує спагетті карбонара
Блогерка Alina FooDee часто ділиться рецептами різних кухонь світу, до яких додає щось своє. Цього разу вона запропонувала рецепт популярної у всьому світі пасти карбонара.
Спагетті карбонара — це класична італійська страва, яка ідеально підходить як для обіду, так і для вечері. Традиційно готується з беконом, яйцями та пармезаном. Разом з тим, цей кулінарний шедевр живе своїм життям й у нього є безліч варіантів приготування.
Обов’язковим для карбонари є гарна паста з твердих сортів пшениці, відварена до стану аль денте, коли макарони всередині залишаються трохи твердими.
«Карбонара — це чудовий вибір для ситної вечері або обіду. Весь процес приготування займає не більше 15 хвилин, а інгредієнти легко знайти, що робить карбонару швидким і комфортним рішенням для будь-якого повсякденного або святкового випадку», — вважає кулінарка.
Аліна каже, що вона готує не за автентичним рецептом, але страва все одно виходить дуже смачною й подобається всім її рідним та друзям.
Інгредієнти:
Бекон — 150 г
Часник — 1 зубчик
Пармезан або подібний сир — 50−60 г
Яйця — 2 шт.
Спагетті — 200−250 г
Чорний молотий перець
Сіль
Приготування:
Для соусу змішати яйця й натертий сир. Добре перемішати.
Відварити в підсоленій воді спагетті до стану аль денте.
Бекон обсмажити до рум'яного стану, в кінці додати часник.
У сковорідку до бекону висипати спагетті, влити трохи води, в якій вони варилися. Перемішати й трохи потримати на вогні.
Зняти сковорідку зі спагетті з беконом з вогню, додати соус з яєць та сиру, перемішати. За цей час яйця приготуються й розплавиться сир.
Притрусити спагетті чорним молотим перцем, посипати зеленню й можна подавати на стіл.
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