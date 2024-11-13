Де і коли дивитись онлайн Португалія U21 — Україна U21: розклад трансляцій

У п'ятницю, 15 листопада, молодіжна збірна України з футболу, яка здобула путівку на чемпіонат Європи, у рамках підготовки до Євро-2025 проведе на стадіоні Estadio Complexo Desportivo de Alverca у передмісті Лісабона Алверці-ду-Рібатежу товариський матч проти ще одного учасника фінального турніру Португалії.

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Якщо підопічні іспанця Унаї Мельгоси вийшли у фінальний турнір з другого місця в групі, пропустивши вперед англійців, то команда 51-річного Руї Жорже впевнено виграла групу, втративши очки лише в одному матчі (1:2 у гостях із Грецією).

У минулі роки «молодіжки» Португалії та України протистояли один одному п'ять разів і жодного разу не грали внічию (при цьому щоразу забивала лише одна команда). «Жовто-сині» перемогли тричі (1:0 1996-го, 2008-го та 2012-го), земляки Кріштіану Роналду — двічі (1:0 1996-го та 2:0 2012-го).

У прямій трансляції на території України матч Португалія U21 — Україна U21 покажуть (початок — о 19:30) «Суспільне Спорт» та YouTube-канал УАФ.

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Товариський матч

15 листопада (п'ятниця)

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Португалія U21 — Україна U21 19:30 Суспільне Спорт, YouTube-канал УАФ

Додамо, що ще в одному спарингу молодіжна збірна України у вівторок, 19 листопада, зіграє на стадіоні «Альберто Пікко» у Спеції з Італією.

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До речі, на листопадові поєдинки тренерський штаб української «молодіжки» у зв'язку із щільним календарем матчів грандів викликав лише трьох гравців «Динамо» та «Шахтаря» (киян Руслана Нещерета та Максима Брагару, а також донеччанина Миколу Огаркова).

Як відомо, фінальний турнір Євро-2025 за участю 16 команд пройде з 11 до 28 червня на стадіонах восьми міст Словаччини. Своїх суперників у групі збірна України дізнається за підсумками жеребкування 3 грудня у Братиславі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська «молодіжка» у відборі Євро-2025 сенсаційно обіграла Англію.

Фото uaf.ua

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