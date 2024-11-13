Вареники з шоколадом: ваші гості будуть вражені

Новий український десерт — так можна назвати цю композицію на тарілці. Солодкими варениками з шоколадом та морозивом можна пригощати друзів з-за кордону. Впевнена, вони оцінять такий десерт. Сміливо подавайте його гостям, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

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Складники:

500 г борошна

сіль

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300 мл води

50 г вершкового масла

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шоколад Callebaut 54% в калетах для начинки

морозиво та пелюстки мигдалю для подачі

Приготування

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Борошно просіяти у велику миску, додати сіль. В сотейнику довести до кипіння воду та масло. Заливати у борошно та мішати дерев’яною ложкою, якщо є планетарний міксер — насадкою гак. Замісити еластичне тісто, накрити та поставити відпочивати 30 хв.

Тісто розкачати тоненько, видавити кола по 6 см в діаметрі та виліпити вареники. Можна використати будь-які начинки. Перший варіант пропоную зробити з шоколадом.

Кулінарка взяла шоколад Callebaut 54%, ви можете обрати інший шоколад, головне — натуральний.

Вареники можна варити відразу, вистачить 1 хвилини, а можна заморозити. Відразу після варки обсмажити на вершковому маслі до хрусткої скоринки. Перекласти в миску для подачі. Додати пелюстки мигдалю та кульку ванільного морозива.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати пікантні картопляні вареники з сиром.

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