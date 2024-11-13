Вареники з шоколадом: ваші гості будуть вражені
Новий український десерт — так можна назвати цю композицію на тарілці. Солодкими варениками з шоколадом та морозивом можна пригощати друзів з-за кордону. Впевнена, вони оцінять такий десерт. Сміливо подавайте його гостям, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.
Складники:
500 г борошна
сіль
300 мл води
50 г вершкового масла
шоколад Callebaut 54% в калетах для начинки
морозиво та пелюстки мигдалю для подачі
Приготування
Борошно просіяти у велику миску, додати сіль. В сотейнику довести до кипіння воду та масло. Заливати у борошно та мішати дерев’яною ложкою, якщо є планетарний міксер — насадкою гак. Замісити еластичне тісто, накрити та поставити відпочивати 30 хв.
Тісто розкачати тоненько, видавити кола по 6 см в діаметрі та виліпити вареники. Можна використати будь-які начинки. Перший варіант пропоную зробити з шоколадом.
Кулінарка взяла шоколад Callebaut 54%, ви можете обрати інший шоколад, головне — натуральний.
Вареники можна варити відразу, вистачить 1 хвилини, а можна заморозити. Відразу після варки обсмажити на вершковому маслі до хрусткої скоринки. Перекласти в миску для подачі. Додати пелюстки мигдалю та кульку ванільного морозива.
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