Ліниві вареники з вишнею: рецепт-знахідка від Людмили Борщ

Популярна в минулому фудблогерка Людмила Борщ, яка відома українцям своїми креативними стравами на домашній лад, з початком великої війни з рф припинила публікацію нових рецептів, але YouTube активно просуває рецепти з її багатого архіву.

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Цього разу в Мережі «завірусилися» її оригінальні ліниві вареники з вишнею.

Для їх приготування 250 г сиру треба змішати з розтопленим вершковим маслом (50 г), цукром (5 столових ложок) і ванільним цукром.

Наступний крок — присипаємо стіл борошном, замішуємо тісто і ділимо його на 4 частини, кожну з яких витягуємо у ковбаску. Всього вам знадобиться склянка борошна.

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Тісто треба розкатати у стрічку і покласти очищену вишню на деякій відстані одна від одної.

Далі зводимо краї тіста і формуємо ліниві вареники так, аби всередині кожного була вишенька.

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Вареники варимо протягом орієнтовно 2−3 хвилин у підсоленій воді.

«Приготуйте такі вареники за лічені хвилини і насолоджуйтеся неперевершеним смаком», — радить блогерка своїм фанам.

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Також нагадаємо про можливість приготувати ліниві вареники з сиром та картоплею — вони добре «зайдуть» на вечерю.

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