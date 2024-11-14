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Книга рецептів

Дуже смачний обід або вечеря: м’ясо з грибами у сметанному соусі від Alina FooDee

12:53 14 листопада 2024
Alina FooDee

Фудблогерка с чарівним голосом Alina FooDee продовжує ділитися варіантами смачних страв, які можна приготувати на обід або вечерю.

Кулінарка часто вибирає нескладні рецепти, для яких потрібні звичайні продукти з будь-якого магазину.

М'ясо з грибами у сметанному соусі сподобається як дорослим, та і дітям, впевнена Аліна.

Продукти:

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Печериці — 200 г
Цибуля — 1 шт.
М'ясо — 500 г
Часник — 1 зубчик
Борошно — 1 ч.л.
Вода — 200 мл
Сметана — 200 г
Сіль, чорний мелений перець — за смаком
Петрушка

Приготування:

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Печериці помити, дрібно порізати й обсмажити.

М'ясо нарізати тонкими смужками й обсмажити.

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Цибулю нарізати дрібно й додати до м'яса. Додати у сковорідку борошно, трохи обсмажити.

Потім додати у сковорідку обсмажені гриби, 200 мл води та сметану. Перемішати. Посолити, поперчити.

Сковорідку закрити кришкою й готувати на маленькому вогні 12−15 хвилин.

Ця страва відмінно смакує з будь-якими гарнірами, впевнена Аліна.

Нагадаємо, Alina FooDee також поділилася рецептом чудового шоколадного десерта, який складається з повітряного шоколадного млинця з кремом та ягодами.

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