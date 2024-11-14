Рецепт смачної гречано-м'ясної запіканки: готую, коли обмаль часу, а діти та чоловік скоро повернуться додому

Блогерка Alina FooDee пропонує порадувати близьких м'ясом з грибами у сметанному соусі, яке сподобається як дорослим, так і дітям.

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А ведуча ще одного кулінарного каналу радить використати для приготування смачної вечері або обіду корисну гречану крупу.

«Cьогодні готуємо смачну запіканку з корисної крупи гречки, та ще із м'ясом, — говорить блогерка. — Це вечеря чи обід за якихось 20 хвилин, бо час на випічку бере на себе духовка».

Рецепт:

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300 г фаршу

200 г гречаної крупи

1 яйце

пів банки консервованої кукурудзи

пів ч л солі

1/3 ч л мел. перцю

1 ч л прянощів для м'яса

1 цибулина

100 г твердого сиру.

Приготування

Для початку добре промийте крупу і відваріть її до напівготовності.

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Коли гречка отримає бажану готовність, трохи охолодіть і змішайте її з усіма інгредієнтами — фаршем, цибулею, сиром (їх краще натерти на тертці), спеціями, кукурудзою та вбийте в цю суміш сире яйце.

Трохи сиру залиште, аби потім присипати запіканку зверху.

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До речі, якщо взяти фарш асорті чи свинячий — страва буде жирнішою та ситнішою, а якщо курячий — то дієтичною.

Вмикаємо духовку та ставимо її розігріватися до 190°.



Гречано-м'ясну масу викладаємо у змащені маслом форми. Масу треба добре втрамбовати, аби при випіканні всередині не утворювалися порожнини.

Якщо ви любите соковиті та ситні запіканки, змастіть зверху сметаною та майонезом у співвідношенні 1/1 — одна ложка сметани та 1 ложка майонезу, а вже тоді посипайте сиром.



Випікаємо 40 хвилин при температурі 190°



Подавайте запіканку до столу гарячою, гарніруючи улюбленими овочами — свіжими чи маринованими.



«Запікайте порційно чи у одній великій формі, смакуйте та економте час для себе та своєї сім'ї», — радить господиня наостанок.

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