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Соус із запечених яблук, кориці та карі: смакує з м’ясними стравами

22:00 15 листопада 2024
Соус із запечених яблук, кориці та каррі

Яблучні соуси вишукані та смачні. Їх існує чимало варіантів. Спробуйте приготувати хоча б один із них — і впевнитесь, що зробити це досить просто.

Рецептом яблучного соусу з корицею та карі з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарна блогерка Лариса Левицька, яка раніше давала рецепт обліпихового соусу з цитрусовою ноткою.

- Цей соус з запечених яблук, кориці та карі має насичений, приємний смак, — говорить Лариса Левицька. — Він смакуватиме з м'ясними стравами.

Соус із запечених яблук, кориці та карі

  • 2 великі яблука сорту голден
  • 1 чайна ложка кориці
  • ½ чайної ложки карі
  • 50 мл яблучного соку або води

Розігрійте духовку до 180 °C. Наріжте яблука на четвертинки, видаліть серцевину і помістіть шматочки на деко. Запікайте яблука 25−30 хвилин до м'якості.

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Після запікання дайте яблукам охолонути, потім відокремте м'якоть від шкірки і подрібніть або перетріть через сито.

Перекладіть яблучну масу в каструлю. Доповніть корицею та карі, перемішайте. Додайте трохи яблучного соку або води, щоб досягти бажаної консистенції соусу.

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Витримайте на малому вогні пару хвилин, щоб спеції добре змішалися з яблучним пюре.

Нагадаємо рецепт картопляної піци.

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Фото з альбому Лариси Левицької

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