Соус із запечених яблук, кориці та карі: смакує з м’ясними стравами
Яблучні соуси вишукані та смачні. Їх існує чимало варіантів. Спробуйте приготувати хоча б один із них — і впевнитесь, що зробити це досить просто.
Рецептом яблучного соусу з корицею та карі з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарна блогерка Лариса Левицька, яка раніше давала рецепт обліпихового соусу з цитрусовою ноткою.
- Цей соус з запечених яблук, кориці та карі має насичений, приємний смак, — говорить Лариса Левицька. — Він смакуватиме з м'ясними стравами.
Соус із запечених яблук, кориці та карі
- 2 великі яблука сорту голден
- 1 чайна ложка кориці
- ½ чайної ложки карі
- 50 мл яблучного соку або води
Розігрійте духовку до 180 °C. Наріжте яблука на четвертинки, видаліть серцевину і помістіть шматочки на деко. Запікайте яблука 25−30 хвилин до м'якості.
Після запікання дайте яблукам охолонути, потім відокремте м'якоть від шкірки і подрібніть або перетріть через сито.
Перекладіть яблучну масу в каструлю. Доповніть корицею та карі, перемішайте. Додайте трохи яблучного соку або води, щоб досягти бажаної консистенції соусу.
Витримайте на малому вогні пару хвилин, щоб спеції добре змішалися з яблучним пюре.
Нагадаємо рецепт картопляної піци.
Фото з альбому Лариси Левицької30
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