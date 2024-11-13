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Обліпиховий соус з цитрусовою ноткою: смачний та ароматний

22:00 13 листопада 2024
Обліпиховий соус з цитрусовою ноткою

Обліпиховий чай та соуси мають особливий смак. Отож, варто включити обліпихові смаколики до свого раціону.

Готувати обліпиховий соус з цитрусовою ноткою нескладно. Смак та аромат його вас зачарують. Нагадаємо про рецепт яскравого гарбузового майонезу, який додасть салатам неймовірного шарму.

Рецептом соусу з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарна блогерка Лариса Левицька.

— Цей соус чудово поєднується з м'ясом, рибою, сирами, — говорить Лариса Левицька. — Отож раджу приготувати.

Обліпиховий соус з цитрусовою ноткою

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  • 1 склянка обліпихи (свіжої або замороженої)
  • ½ склянки апельсинового соку
  • 2 ст. ложки лимонного соку
  • ¼ склянки цукру
  • 1 ст. ложка оливкової олії
  • 1 ч. ложка тертої цедри апельсина
  • 1 ч. ложка тертої цедри лимона
  • Сіль і перець за смаком

У каструлю середнього розміру помістіть обліпиху і додайте апельсиновий сік.

Доведіть до кипіння на середньому вогні, потім зменшіть вогонь і варіть, поки обліпиха не стане м'якою і не почне лопатися (близько 5−7 хвилин).

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Пропустіть все це через блендер до стану пюре.

Поверніть пюре в каструлю, додайте цукор, оливкову олію, лимонний сік, терту цедру апельсина і лимона.

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Доведіть до кипіння і варіть кілька хвилин, поки цукор повністю не розчиниться, і соус не стане трохи густішим.

Нарешті посоліть і поперчіть соус за смаком.

Дайте соусу охолонути перед подачею, щоб він став ще густішим.

Смачного!

Нагадаємо рецепт вітамінного салату із червоною цибулею.

Фото з альбому Лариси Левицької

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