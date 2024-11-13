Обліпиховий соус з цитрусовою ноткою: смачний та ароматний
Обліпиховий чай та соуси мають особливий смак. Отож, варто включити обліпихові смаколики до свого раціону.
Готувати обліпиховий соус з цитрусовою ноткою нескладно. Смак та аромат його вас зачарують. Нагадаємо про рецепт яскравого гарбузового майонезу, який додасть салатам неймовірного шарму.
Рецептом соусу з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарна блогерка Лариса Левицька.
— Цей соус чудово поєднується з м'ясом, рибою, сирами, — говорить Лариса Левицька. — Отож раджу приготувати.
Обліпиховий соус з цитрусовою ноткою
- 1 склянка обліпихи (свіжої або замороженої)
- ½ склянки апельсинового соку
- 2 ст. ложки лимонного соку
- ¼ склянки цукру
- 1 ст. ложка оливкової олії
- 1 ч. ложка тертої цедри апельсина
- 1 ч. ложка тертої цедри лимона
- Сіль і перець за смаком
У каструлю середнього розміру помістіть обліпиху і додайте апельсиновий сік.
Доведіть до кипіння на середньому вогні, потім зменшіть вогонь і варіть, поки обліпиха не стане м'якою і не почне лопатися (близько 5−7 хвилин).
Пропустіть все це через блендер до стану пюре.
Поверніть пюре в каструлю, додайте цукор, оливкову олію, лимонний сік, терту цедру апельсина і лимона.
Доведіть до кипіння і варіть кілька хвилин, поки цукор повністю не розчиниться, і соус не стане трохи густішим.
Нарешті посоліть і поперчіть соус за смаком.
Дайте соусу охолонути перед подачею, щоб він став ще густішим.
Смачного!
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Фото з альбому Лариси Левицької36
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