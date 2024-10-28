Не лише смачно, але й цікаво: відомий шеф-кухар здивував рецептом страви із звичайної картоплі
Суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше ділився рецептом «маст хев» — курячих стегенець в медово-імбірному соусі, запропонував фоловерам приготувати картопляну піцу.
«Картопля — це не лише звичний гарнір, а й неймовірно універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч оригінальних страв. Цей рецепт — чудовий приклад. Порадує вас і ваших близьких, адже це не лише смачно, а й цікаво!» — пише він на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Оливкова олія — 2 ст. л;
- Картопля варена в мундирах — 500 г;
- Кетчуп — 3 ст. л;
- Майонез — 2 ст. л;
- Сіль, перець — за смаком;
- Бекон — 150 г;
- Помідори чері — 200 г;
- Шпинат — 100 г;
- Сир твердий — 150 г.
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Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 °C.
- Форму змастіть олією, викладіть картоплю та роздавите склянкою до рівномірного шару.
- Змішайте кетчуп і майонез, змастіть картоплю, посоліть і поперчіть.
- Викладіть нарізаний бекон, половинки помідорів та шпинат. Зверху щедро посипте натертим сиром.
- Запікайте в духовці приблизно 20−25 хвилин до золотистої скоринки.
Раніше кулінар Елла Іванова поділилася рецептом запеченої в духовці картоплі «прямо як із багаття».
Фото — скріншот351
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