Не лише смачно, але й цікаво: відомий шеф-кухар здивував рецептом страви із звичайної картоплі

Суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше ділився рецептом «маст хев» — курячих стегенець в медово-імбірному соусі, запропонував фоловерам приготувати картопляну піцу.

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«Картопля — це не лише звичний гарнір, а й неймовірно універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч оригінальних страв. Цей рецепт — чудовий приклад. Порадує вас і ваших близьких, адже це не лише смачно, а й цікаво!» — пише він на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Оливкова олія — 2 ст. л;

Картопля варена в мундирах — 500 г;

Кетчуп — 3 ст. л;

Майонез — 2 ст. л;

Сіль, перець — за смаком;

Бекон — 150 г;

Помідори чері — 200 г;

Шпинат — 100 г;

Сир твердий — 150 г.

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Приготування: РЕКЛАМА Розігрійте духовку до 200 °C.

Форму змастіть олією, викладіть картоплю та роздавите склянкою до рівномірного шару.

Змішайте кетчуп і майонез, змастіть картоплю, посоліть і поперчіть.

Викладіть нарізаний бекон, половинки помідорів та шпинат. Зверху щедро посипте натертим сиром.

Запікайте в духовці приблизно 20−25 хвилин до золотистої скоринки.

Раніше кулінар Елла Іванова поділилася рецептом запеченої в духовці картоплі «прямо як із багаття».

Фото — скріншот

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