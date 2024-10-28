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Не лише смачно, але й цікаво: відомий шеф-кухар здивував рецептом страви із звичайної картоплі

9:54 28 жовтня 2024
Картопляна піца

Суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше ділився рецептом «маст хев» — курячих стегенець в медово-імбірному соусі, запропонував фоловерам приготувати картопляну піцу.

«Картопля — це не лише звичний гарнір, а й неймовірно універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч оригінальних страв. Цей рецепт — чудовий приклад. Порадує вас і ваших близьких, адже це не лише смачно, а й цікаво!» — пише він на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Оливкова олія — 2 ст. л;
  • Картопля варена в мундирах — 500 г;
  • Кетчуп — 3 ст. л;
  • Майонез — 2 ст. л;
  • Сіль, перець — за смаком;
  • Бекон — 150 г;
  • Помідори чері — 200 г;
  • Шпинат — 100 г;
  • Сир твердий — 150 г.

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Приготування:

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  • Розігрійте духовку до 200 °C.
  • Форму змастіть олією, викладіть картоплю та роздавите склянкою до рівномірного шару.
  • Змішайте кетчуп і майонез, змастіть картоплю, посоліть і поперчіть.
  • Викладіть нарізаний бекон, половинки помідорів та шпинат. Зверху щедро посипте натертим сиром.
  • Запікайте в духовці приблизно 20−25 хвилин до золотистої скоринки.

Раніше кулінар Елла Іванова поділилася рецептом запеченої в духовці картоплі «прямо як із багаття».

Фото — скріншот

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