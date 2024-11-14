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Сирні хрусткі рогалики: діти точно оцінять цю смакоту

20:05 14 листопада 2024
рогалики

Це дуже вдалий рецепт хрустких рогаликів з додаванням сиру в тісто. Готуються вони дуже швидко, просто й виходять неймовірно смачні, ділиться кулінарка Наталія Бевза.

Складники:

300 г кисломолочного сиру

4 ст. ложки цукру

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1 пакетик ванільного цукру

дрібка солі

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100 г м'якого масла

200 г борошна

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1 ч. ложка розпушувача

Виходить 24 шт. рогаликів

Приготування

В мисці з'єднуємо сир, масло, цукор, сіль, ванільний цукор та все перетираємо виделкою до однорідності. Додаємо частинами просіяне борошно з розпушувачем. Все перемішуємо.

Замішуємо тісто, яке має бути м'яким, еластичним і не липнути до рук.

Розділяємо тісто на дві рівні частини. Розкачуємо кожну частину в коло і за допомогою фігурного різачка розрізаємо на трикутники. Ділимо коло на 12 рівних трикутників, кожен посипаємо цукром. Скручуємо і робимо у вигляді рогаликів.

Викладаємо на застелене пергаментом деко та випікаємо при t 180 °C 20 хвилин.

Потім посипаємо цукровою пудрою.

А кулінарка Оксана Гладьо поділилася іншим чудовим рецептом рогаликів — з трояндовим варенням.

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