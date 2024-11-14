Сирні хрусткі рогалики: діти точно оцінять цю смакоту
Це дуже вдалий рецепт хрустких рогаликів з додаванням сиру в тісто. Готуються вони дуже швидко, просто й виходять неймовірно смачні, ділиться кулінарка Наталія Бевза.
Складники:
300 г кисломолочного сиру
4 ст. ложки цукру
1 пакетик ванільного цукру
дрібка солі
100 г м'якого масла
200 г борошна
1 ч. ложка розпушувача
Виходить 24 шт. рогаликів
Приготування
В мисці з'єднуємо сир, масло, цукор, сіль, ванільний цукор та все перетираємо виделкою до однорідності. Додаємо частинами просіяне борошно з розпушувачем. Все перемішуємо.
Замішуємо тісто, яке має бути м'яким, еластичним і не липнути до рук.
Розділяємо тісто на дві рівні частини. Розкачуємо кожну частину в коло і за допомогою фігурного різачка розрізаємо на трикутники. Ділимо коло на 12 рівних трикутників, кожен посипаємо цукром. Скручуємо і робимо у вигляді рогаликів.
Викладаємо на застелене пергаментом деко та випікаємо при t 180 °C 20 хвилин.
Потім посипаємо цукровою пудрою.
А кулінарка Оксана Гладьо поділилася іншим чудовим рецептом рогаликів — з трояндовим варенням.
125
Читайте також: Штрудель із грушами: незабутній райський смак
Читайте нас у Facebook