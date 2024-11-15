Осінній грибний салат від Лілії Цвіт: кулінарний шедевр, який стане прикрасою святкового столу

Відома львівська фудблогерка Лілія Цвіт, яка раніше поділилася рецептом бюджетного сніданку на всю сім’ю, розповіла, як приготувати святковий салат з грибами.

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Інгредієнти:

Основні

Яйця курячі — 4 шт.

Печериці — 300 г

Цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.

Копчена куряча грудка — 300 г

Сир твердий — 100 г

Для соусу

Майонез 67% - 150 г

Зубки часнику — 3 шт.

Кріп, гілочка — 5 г

Сіль за смаком

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Для декору

Солона соломка — 150 г

Мариновані опеньки — 100 г

Спосіб приготування:

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Для того, щоб приготувати цей салат знадобиться роз’ємна форма. Якщо її немає, можна скористатися кулінарними кільцями або викласти салат в прозору салатницю, щоб красиво показати шари.

Спершу треба приготувати соус до салату. Для цього у майонез додати пропущений через прес часник, подрібнений кріп, сіль і ретельно перемішати.

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Потім треба підготувати інгредієнти для салату з грибами. Для цього попередньо відваріть круто яйця, прокип’ятивши їх десять хвилин. Потім остудіть їх, почистьте і натріть на дрібну терку. Печериці треба дрібно нарізати та покласти в розігріту з олією сковороду. Цибулю почистьте, подрібніть і додайте до грибів. Смажте, помішуючи, до готовності, близько 10−15 хвилин. Копчене куряче філе наріжте невеликими кубиками. Сир натріть на тертку з середніми отворами.

Потім треба зібрати салат. Для цього на дно роз’ємної форми діаметром 18 см викладіть терті яйця, розрівняйте і змастіть шаром соусу. Наступним шаром викладіть смажені гриби і також змастіть соусом. Зверху розкладіть шматочки курячого філе, змастіть соусом. Посипте салат тертим сиром.

Далі салат залишають для просочення. Для цього накривають форму харчовою плівкою і ставлять у холодильник на 3−4 години для просочування.

Далі салат треба прикрасити. Потім роз’ємну форму зніміть, боки салату змастіть соусом. Декоруйте солоною соломкою, щільно викладаючи їх одна коло одної, формуючи бортики. Зверху на салат викладіть мариновані опеньки й гілочки кропу. Смачного!

Раніше красуня-блогерка з чарівним голосом розповіла, як приготувати салат «Грибна галявина».

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