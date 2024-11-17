І пісно, і смачно: «коронний» сочевично-нутовий суп від Світлани Левицької
Фудексперт Світлана Левицька, яка ділиться з фоловерами рецептами здорових страв, зокрема каш, звернулася до теми «правильних», тобто. вегетаріанських супів.
Отже, у меню — сочевично-нутовий суп, який традиційно готують на Близькому Сході.
Для його приготування знадобляться:
- оливкова олія — 1 ст. л
- велика цибулина
- велика морквина
- часник — 4 зубчики
- паприка копчена — ¼ ч. л
- кмин — ¾ ч. л
- томати — 400 гр. (У мене консервовані)
- сочевиця червона — 90 гр
- овочевий бульйон чи відвар із нуту близько 1 літра чи окріп
- чебрець (чебрець) — ½ ч. л
- лавровий лист — 2 шт
- відварений нут — 400 гр (можна взяти консервований)
- сіль — 1 ч. л
- перець — ¼ ч. л
- зелені овочі (свіжі чи заморожені) — 250 гр
- зелень для подачі.
Приготування
Для приготування супу краще взяти антипригарний сотейник або каструльку, в якій відразу готуватимемо. Але якщо ні, то сковорода та звичайна каструля теж підійдуть.
Цибулю нарізаємо кубиком цибулю і обсмажуємо до розм'якшення (близько 5 хвилин).
Додаємо часник, терту моркву, паприку, кмин і гасимо разом ще 2 хвилини. Додаємо подрібнені томати, сочевицю, бульйон, лаврове листя, сіль, перець, доводимо до кипіння.
Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою і готуємо протягом 10 хвилин.
Додаємо нут, варимо ще 10 хвилин.
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Прибравши лавровий лист, 0,5 літра супу відправляємо в блендер і подрібнюємо, після чого повертаємо назад у каструлю (так суп отримає більш багату текстуру, хоча можна пройтися занурювальним блендером по всій каструлі).
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Додаємо зелені овочі (горошок, стручкова квасоля, броколі — на що фантазії вистачить) і варимо, поки овочі досить не прокиплять.
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Подаємо із зеленню.
«Такий суп довгий час був коронним блюдом мого блогу. Він і пісний, і веганський, і рослинний, і дуже смачний» , — коментує фудексперт.
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