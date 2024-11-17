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Книга рецептів

І пісно, і смачно: «коронний» сочевично-нутовий суп від Світлани Левицької

12:01 17 листопада 2024
Суп з нуту та сочевиці

Фудексперт Світлана Левицька, яка ділиться з фоловерами рецептами здорових страв, зокрема каш, звернулася до теми «правильних», тобто. вегетаріанських супів.

Отже, у меню — сочевично-нутовий суп, який традиційно готують на Близькому Сході.

Для його приготування знадобляться:

  • оливкова олія — 1 ст. л
  • велика цибулина
  • велика морквина
  • часник — 4 зубчики
  • паприка копчена — ¼ ч. л
  • кмин — ¾ ч. л
  • томати — 400 гр. (У мене консервовані)
  • сочевиця червона — 90 гр
  • овочевий бульйон чи відвар із нуту близько 1 літра чи окріп
  • чебрець (чебрець) — ½ ч. л
  • лавровий лист — 2 шт
  • відварений нут — 400 гр (можна взяти консервований)
  • сіль — 1 ч. л
  • перець — ¼ ч. л
  • зелені овочі (свіжі чи заморожені) — 250 гр
  • зелень для подачі.

Приготування

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Для приготування супу краще взяти антипригарний сотейник або каструльку, в якій відразу готуватимемо. Але якщо ні, то сковорода та звичайна каструля теж підійдуть.

Цибулю нарізаємо кубиком цибулю і обсмажуємо до розм'якшення (близько 5 хвилин).

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Додаємо часник, терту моркву, паприку, кмин і гасимо разом ще 2 хвилини. Додаємо подрібнені томати, сочевицю, бульйон, лаврове листя, сіль, перець, доводимо до кипіння.

Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою і готуємо протягом 10 хвилин.

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Додаємо нут, варимо ще 10 хвилин.

Прибравши лавровий лист, 0,5 літра супу відправляємо в блендер і подрібнюємо, після чого повертаємо назад у каструлю (так суп отримає більш багату текстуру, хоча можна пройтися занурювальним блендером по всій каструлі).

Додаємо зелені овочі (горошок, стручкова квасоля, броколі — на що фантазії вистачить) і варимо, поки овочі досить не прокиплять.

Подаємо із зеленню.

«Такий суп довгий час був коронним блюдом мого блогу. Він і пісний, і веганський, і рослинний, і дуже смачний» , — коментує фудексперт.

Нагадаємо також про варіацію сочевичного супу із сухариками для любителів «гостренького» .

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