Адвокат Трампа, який має величезний вплив на нього, може стати спецпредставником з врегулювання війни в Україні

Адвокат Борис Епштейн, який координував юридичний захист у кримінальних справах Трампа, запропонував новообраному президенту стати його спеціальним посланником з питань російсько-української війни. Під час попереднього президентського терміну Трампа цю посаду обіймав дипломат Курт Волкер. Як повідомило джерело виданню The New York Times, Епштейн, який народився в росії і жив там у дитинстві, не має досвіду у зовнішній політиці. Проте має родичів як в Україні, так і в росії.

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Частина американських посадовців, йдеться у статті, були шоковані ідеєю призначення Бориса Епштейна на чутливу дипломатичну посаду. За словами людей, поінформованих в цьому питанні, на додаток до відсутності дипломатичного досвіду він зараз перебуває під слідством в Аризоні разом з кількома іншими союзниками Трампа. Справу відкрили через їхні зусилля, спрямовані на скасування виборів 2020 року за допомогою так званих фальшивих виборців.

«Трамп вислухав (Бориса Епштейна) з очевидним інтересом і не відхилив пропозицію, попри те, що він ще не погодився на це», — розповіла людина, яка була в той момент в літаку разом із командою новообраного президента США.

Хоча в оточенні Трампа є люди, які зневажають Епштейна, в орбіті новообраного президента немає нікого, хто б зараз сумнівався в рівні його впливу. Він швидко став однією з найвпливовіших фігур у перші дні після президентських виборів, незважаючи на те, що формально не відігравав у них жодної ролі. Він став важливим «воротарем» для Дональда Трампа, в тому числі формуючи частину інформації, яку він отримує щодо кадрових призначень та членів кабінету міністрів.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, кого Трамп вже призначив на важливі посади в свою адміністрацію. Як і очікувалося, кандитатури стали несподіваними.

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