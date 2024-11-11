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Зима близько: автоексперти розповіли, як без шкоди очистити лобове скло від намерзлого льоду

10:40 11 листопада 2024
Лобове скло

Восени, коли стає холодно, до загрози перекриття дренажних отворів підкапотного простору та вентиляційних каналів, розташованих біля основи лобового скла автівки через листя, що опадає, додається ще й намерзання льоду на «лобовусі».

Профільне видання avtosota.com наводить поради експертів компанії Halfords, які нагадали автовласникам головні правила безпроблемного очищення скла.

По-перше, це неприпустимість використання окропу — адже скло може пошкодитися через перепад температур. Такої помилки, як показали дослідження, припускаються 20 відсоткі водіїв. Ліпше використовувати спеціальні засоби або просто теплу воду в пакеті, щоб поступово розтопити лід.

По-друге, автоексперти рекомендують починати розмороження скла з холодного обдування з поступовим підвищенням температури. Занадто гаряче повітря, як і окріп, можуть призвести до утворення тріщин.

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По-третє, не варто використовувати підручні засоби, такі як кредитні картки, для очищення скла. Аби не було подряпин на склі, варто використовувати спеціальні льодові скребки, плавно збираючи ними лід плавними рухами зверху вниз і з боку на бік.

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Також фахівці радять накривати автівку спеціальним покривалом, якщо ви залишаєте її просто неба. Або паркувати машину лобовим склом на схід — промені сонця навіть в холодну пору року допоможуть розтопити кригу перед поїздкою.

Є й інші, «народні» засоби. Так, можна змішати оцет та воду (1:3) та розпилити на скло, лід на якому за кілька хвилин розтане. Оцет можна замінити спартом. Адже він, на відміну від оцту, не роз'їдатиме лакофарбове покриття машини.

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А ще водно-оцтовий розчин можна обережно розпилити на скло машини перед «холодною» ночівлею. Адже температура замерзання оцту нижча, ніж у води. Це може запобігнути обледенінню.

Фото Pixabay

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