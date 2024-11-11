Зима близько: автоексперти розповіли, як без шкоди очистити лобове скло від намерзлого льоду

Восени, коли стає холодно, до загрози перекриття дренажних отворів підкапотного простору та вентиляційних каналів, розташованих біля основи лобового скла автівки через листя, що опадає, додається ще й намерзання льоду на «лобовусі».

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Профільне видання avtosota.com наводить поради експертів компанії Halfords, які нагадали автовласникам головні правила безпроблемного очищення скла.

По-перше, це неприпустимість використання окропу — адже скло може пошкодитися через перепад температур. Такої помилки, як показали дослідження, припускаються 20 відсоткі водіїв. Ліпше використовувати спеціальні засоби або просто теплу воду в пакеті, щоб поступово розтопити лід.

По-друге, автоексперти рекомендують починати розмороження скла з холодного обдування з поступовим підвищенням температури. Занадто гаряче повітря, як і окріп, можуть призвести до утворення тріщин.

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По-третє, не варто використовувати підручні засоби, такі як кредитні картки, для очищення скла. Аби не було подряпин на склі, варто використовувати спеціальні льодові скребки, плавно збираючи ними лід плавними рухами зверху вниз і з боку на бік.

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Також фахівці радять накривати автівку спеціальним покривалом, якщо ви залишаєте її просто неба. Або паркувати машину лобовим склом на схід — промені сонця навіть в холодну пору року допоможуть розтопити кригу перед поїздкою.

Є й інші, «народні» засоби. Так, можна змішати оцет та воду (1:3) та розпилити на скло, лід на якому за кілька хвилин розтане. Оцет можна замінити спартом. Адже він, на відміну від оцту, не роз'їдатиме лакофарбове покриття машини.

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А ще водно-оцтовий розчин можна обережно розпилити на скло машини перед «холодною» ночівлею. Адже температура замерзання оцту нижча, ніж у води. Це може запобігнути обледенінню.

Фото Pixabay

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