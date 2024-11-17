Українці можуть отримувати пенсію за родичів, які залишилися в окупації, але є важливі умови: пояснює експерт

Після початку повномасштабної війни з росією тисячі українців опинилися на окупованій території, втративши прямий доступ до пенсійних виплат.

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Однак багато хто хоче знати, чи можуть вони передати право отримувати виплати комусь із родичів на вільній території України.

Відповідь на це питання дали у Пенсійному Фонді, пише видання «На пенсії».

Відповідно до нього прямий родич (наприклад, син чи дочка) зможе отримувати вашу пенсію лише в тому випадку, якщо ви оформите на нього довіреність. Заява пенсіонера про це подається до Пенсійного фонду особисто і щороку оновлюється.

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Також відновити виплату пенсії та отримувати її можна, звернувшись до будь-якого відділення Пенсійного фонду на підконтрольній Україні території. Пенсію ви отримуватимете на банківську картку.

Можна також скористатися веб-порталом Пенсійного фонду, щоб відновити нарахування пенсії, або пройти ідентифікацію через відеозв'язок із працівниками ПФУ. Але гроші все одно нараховуватимуться на український банківський рахунок, доступу до якого на окупованій території України немає.

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Зазначимо, що про проблеми з отриманням виплат іноді заявляють і вимушені переселенці з окупованих територій, проте причина таких проблем інша.

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