Швидко не вийде: експерт про плани Трампа завершити війну в Україні

Президент Аналітичного центру «Політика» Олег Лісний заявив, що Дональд Трамп робить велику помилку, коли вважає, що питання війни в Україні дуже просто вирішити. На думку експерта, не можна розглядати український, китайський, іранський та російський кейси окремо. На них варто дивитись глобально, зауважує він.

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«Завдання України Трамп ставить собі як серйозне, це такий позитивний і водночас лячний момент. Він лячний у тому, що Трамп хоче його розв’язати дуже швидко, мало не за 24 години. Тобто ця проблема для нього здається дуже легкою. Така поспішність не вселяє надії», — каже Олег Лісний.

Дуже б хотілося, додав Лісний, щоб президент Сполучених Штатів подивився на питання більш глобально, ніж на якийсь окремий конфлікт.

«Щоб він подивився на це з погляду і китайського протистояння Сполученим Штатам, і російської допомоги Північній Кореї, і навпаки тощо. Наприклад, Близький Схід точно так само „підігрівається“ росією, є там і „китайські вуха“. Не вийде за 24 години розв’язати проблему, яка горить понад десять років», — вважає Олег Лісний.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що спецпредставником Госдепу з врегулювання війни в Україні може стати адвокат Трампа, який зовсім не має досвіду у зовнішній політиці, зате має величезний вплив на новообраного президента.

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