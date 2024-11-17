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Україна

Швидко не вийде: експерт про плани Трампа завершити війну в Україні

19:40 17 листопада 2024
Трамп

Президент Аналітичного центру «Політика» Олег Лісний заявив, що Дональд Трамп робить велику помилку, коли вважає, що питання війни в Україні дуже просто вирішити. На думку експерта, не можна розглядати український, китайський, іранський та російський кейси окремо. На них варто дивитись глобально, зауважує він.

«Завдання України Трамп ставить собі як серйозне, це такий позитивний і водночас лячний момент. Він лячний у тому, що Трамп хоче його розв’язати дуже швидко, мало не за 24 години. Тобто ця проблема для нього здається дуже легкою. Така поспішність не вселяє надії», — каже Олег Лісний.

Дуже б хотілося, додав Лісний, щоб президент Сполучених Штатів подивився на питання більш глобально, ніж на якийсь окремий конфлікт.

«Щоб він подивився на це з погляду і китайського протистояння Сполученим Штатам, і російської допомоги Північній Кореї, і навпаки тощо. Наприклад, Близький Схід точно так само „підігрівається“ росією, є там і „китайські вуха“. Не вийде за 24 години розв’язати проблему, яка горить понад десять років», — вважає Олег Лісний.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що спецпредставником Госдепу з врегулювання війни в Україні може стати адвокат Трампа, який зовсім не має досвіду у зовнішній політиці, зате має величезний вплив на новообраного президента.

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