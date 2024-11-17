Зелений салат з консервованим нутом: легко та смачно
Смачний легкий салат — страва, яку багато хто полюбляє. Варіантів рецептів існує безліч. Можна вигадати і свій, включивши фантазію. Виходьте із інгредієнтів, які у вас є. Важливо, щоб у смаку салату був баланс.
Рецептом салату з консервованого нуту поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати найсмачніший мус із курячої печінки.
Зелений салат із консервованим нутом
- Листя салату на свій смак
- 1 червона цибулина
- 100 г чері
- Насіння чорного кмину
- 100 г консервованого нуту
- Маринад для цибулі: 1 чайна ложка рослинної олії, сіль, цукор, 1 чайна ложка яблучного оцту
- Соус для салату: сіль, цукор, 1 чайна ложка гірчиці в зернах, перець, 1 столова ложка рослинної олії, 1 чайна ложка лимонного соку
Замаринувати цибулю, порізану кільцями, в суміші рослинної олії, яблучного укасуса, солі та цукру. Додати до листя салату. Потім — чері та консенрвований нут. За бажання також можна додати свіжий огірочок.
Приправити соусом з олії, лимонного соку та зерен гірчиці з цукром та сіллю. Посипати чорним кмином.
І смачного!
Раніше кулінарка Світлана Левицька поділилася коронним рецептом чечевично-нутового супу, незамінного в період посту.
Фото з альбому Елли Іванової47
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