Як відмити найбрудніший унітаз: поради від української компанії

Ванна кімната та туалет — це ті місця у квартирі, які потребують щоденного прибирання. Потрібно, щоб сантехніка блищала й не відштовхувала неприємними запахами.

ВІДЕО ДНЯ

Адже плями, наліт, неприємний запах псують усі враження як від квартири, так і від її хазяїв.

Але іноді відмити унітаз зовсім непросто. По-перше, треба розібратися, якими бувають забруднення, й чому вони з'являються.

Поверхневий бруд можна легко відмити звичайними засобами. А видалення нальоту, який закріпився на емалі, потребує зусиль, пише українське видання.

РЕКЛАМА

Наприклад, плями іржі з'являються через старий металевий трубопровід, проржавілі деталі всередині бачка або воду з високим вмістом заліза. Оксиди осідають на емальованих стінках унітаза, залишаючи характерний іржавий слід.

Сечовий камінь — це велика кількість мінералів, які накопичуються на поверхні унітаза і перетворюються на кам'яний наліт коричневого кольору.

РЕКЛАМА

Брудно-сірі вапняні відкладення утворюються через солі кальцію і магнію, що містяться у жорсткій воді. Кристали осідають на порцеляновій або фаянсовій поверхні й поступово накопичуються.

Якщо наліт незначний, очистити його можна харчовою содою і оцтовою кислотою 20%.

РЕКЛАМА

У ½ пачки соди додайте трохи води. Інгредієнти перемішайте до стану кашки. Отриманою сумішшю почистіть зовнішню і внутрішню поверхні унітаза. Потім всипте залишки засобу у зливний отвір.

Через 10 хвилин бруд видаліть губкою і щіткою, змийте. Якщо забруднення залишилося, процедуру повторіть.

Харчова сода без додавання будь-яких компонентів чудово впорається із сечовим каменем.

Видаліть із зливного отвору воду: вичерпайте або скористайтеся технічним шприцем.

Засипте половину упаковки соди всередину зливу та під обідок. Залиште унітаз у такому стані на 24 години. Якщо немає можливості, скоротіть час до 8−10 годин (наприклад, засипте порошок на ніч).

Коли час мине, потріть поверхні щіткою, змийте водою з бачка.

Для боротьби з сечовим каменем також підійде оцет 9% та сіль.

Оцтову кислоту, 250 г, нагрійте у металевому посуді, не доводячи до кипіння.

У розігріту рідину додайте пів чайної ложки солі. Отриманим розчином змастіть внутрішні стінки унітаза.

Суміш залиште на ніч. Закрийте кришку.

Вранці залишки бруду змийте водою з бачка. За необхідності процедуру повторіть.

Ефективно почистити унітаз можна за допомогою оцтової кислоти високої концентрації — до 70%.



Склянку рідини (200 мл) нагрійте до температури 40 градусів. Каструля має бути закритою, оскільки оцет виділяє неприємний запах.

Підігріту рідину влийте у зливний отвір, закрийте унітаз кришкою.

Почекайте чотири години. Потім помийте поверхні щіткою.

Лимонна кислота допомагає очистити туалет від сечового каменю і позбутися неприємного запаху.

Для приготування мийного розчину знадобиться 350 г кислоти + 10 л гарячої води.

У зливному бачку перекрийте подачу води. Залишки рідини вичерпайте.

У гарячій воді розчиніть лимонну кислоту. Отриманий склад залийте у бачок.

Залиште розчин на три години. Потім змийте, натиснувши кнопку зливу.

Щіткою прочистіть всі важкодоступні місця всередині унітаза.

На останньому етапі дочекайтеся, коли бачок наповниться, і натисніть злив. Процедуру можна повторити.

Також рекомендується залишити під обідком серветки, змочені у кислоті. Засіб має впливати на сечовий камінь протягом дев'яти годин. Після завершення процедури туалет промийте холодною водою.

Ще один народний засіб — використання кока-коли. У хімічному складі напою є лимонна та ортофосфорна кислоти, що дозволяє напою агресивно впливати на вапняний наліт та сечовий камінь.

Залийте в унітаз 1,5 літра кока-коли. Почистіть поверхню щіткою.

В кінці залишається лише змити напій. Для боротьби з сильними забрудненнями процедуру повторіть.

Мити сантехніку можна й гірчичним порошком.

2 ст. л. сухої подрібненої гірчиці змішайте з 5 ст. л. картопляного крохмалю та лимонною кислотою (приблизно 60 г).

У суху суміш додайте трохи води. Інгредієнти перемішайте до стану кашки.

Злийте воду. На вологу поверхню нанесіть мийний засіб і залиште на пів години.

На останньому етапі змийте гірчичну пасту великою кількістю води.

Відео про чищення унітаза від української компанії.

Також нагадаємо, як позбутись неприємних запахів у вбиральні.

99

Читайте нас у Facebook