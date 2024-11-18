Паста з морським коктейлем: можна сміливо пригощати гостей
Якщо ви купили заморожений морський коктейль і не знаєте, що робити, приготуйте пасту. Зазвичай таке асорті з морепродуктів вже приправлене і готове до вживання. Потрібно його розморозити і доготувати, головне не перетримати, бо всі морепродукти стануть резинові на смак, ділиться фудблогерка Світлана Климовська, яка раніше давала рецепт штруделя з яблуками.
Складники:
- 200 г макаронних виробів
- 1 коробка замороженого морського коктейлю 475 г
- 50 г тертого пармезану
- Петрушка
- Сіль, перець за смаком
- Оливкова олія для смаження
- 100 г вершків
- 1 ст. л. соку лимона
- 1 ч. л. сушеного орегано
Приготування:
Відварити макаронні вироби в підсоленій воді. Морський коктейль розморозити. На сковорідці розігріти оливкову олію, викласти морепродукти разом з соусом, додати вершки. Потушкувати з відкритою кришкою 2−3 хв, за умови, що коктейль вже варений. Приправити за потреби. В морепродукти перекласти пасту, потримати на вогні 1 хв для об’єднання інгредієнтів. Викласти на тарілки, полити соком лимона, потрусити пармезаном, орегано та петрушкою.
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