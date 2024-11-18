41.14 / 41.67 43.53 / 44.19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Паста з морським коктейлем: можна сміливо пригощати гостей

20:05 18 листопада 2024
Паста з морським коктейлем

Якщо ви купили заморожений морський коктейль і не знаєте, що робити, приготуйте пасту. Зазвичай таке асорті з морепродуктів вже приправлене і готове до вживання. Потрібно його розморозити і доготувати, головне не перетримати, бо всі морепродукти стануть резинові на смак, ділиться фудблогерка Світлана Климовська, яка раніше давала рецепт штруделя з яблуками.

Складники:

  • 200 г макаронних виробів
  • 1 коробка замороженого морського коктейлю 475 г
  • 50 г тертого пармезану
  • Петрушка
  • Сіль, перець за смаком
  • Оливкова олія для смаження
  • 100 г вершків
  • 1 ст. л. соку лимона
  • 1 ч. л. сушеного орегано

Приготування:

Відварити макаронні вироби в підсоленій воді. Морський коктейль розморозити. На сковорідці розігріти оливкову олію, викласти морепродукти разом з соусом, додати вершки. Потушкувати з відкритою кришкою 2−3 хв, за умови, що коктейль вже варений. Приправити за потреби. В морепродукти перекласти пасту, потримати на вогні 1 хв для об’єднання інгредієнтів. Викласти на тарілки, полити соком лимона, потрусити пармезаном, орегано та петрушкою.

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт супу із сочевиці.

РЕКЛАМА

20

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

водій

В Україні позбавлятимуть водійських прав пенсіонерів: хто під загрозою

капустняк

Так капусняк готували мама і бабуся: рецепт традиційної української страви (відео)

унітаз

Розбиває вапняний наліт в унітазі краще за молоток: як очищають унітази в Болгарії

карти

Стрільцям — «Колесо Фортуни», Овнам — «Колісниця», Тельцям — «Імператор»: Таро-прогноз на 18 листопада

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту