Паста з морським коктейлем: можна сміливо пригощати гостей

Якщо ви купили заморожений морський коктейль і не знаєте, що робити, приготуйте пасту. Зазвичай таке асорті з морепродуктів вже приправлене і готове до вживання. Потрібно його розморозити і доготувати, головне не перетримати, бо всі морепродукти стануть резинові на смак, ділиться фудблогерка Світлана Климовська, яка раніше давала рецепт штруделя з яблуками.

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Складники:

200 г макаронних виробів

1 коробка замороженого морського коктейлю 475 г

50 г тертого пармезану

Петрушка

Сіль, перець за смаком

Оливкова олія для смаження

100 г вершків

1 ст. л. соку лимона

1 ч. л. сушеного орегано

Приготування:

Відварити макаронні вироби в підсоленій воді. Морський коктейль розморозити. На сковорідці розігріти оливкову олію, викласти морепродукти разом з соусом, додати вершки. Потушкувати з відкритою кришкою 2−3 хв, за умови, що коктейль вже варений. Приправити за потреби. В морепродукти перекласти пасту, потримати на вогні 1 хв для об’єднання інгредієнтів. Викласти на тарілки, полити соком лимона, потрусити пармезаном, орегано та петрушкою.

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