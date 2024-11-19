Шольц не змінить рішення щодо Taurus
Канцлер Олаф Шольц не готовий постачати крилаті ракети Taurus навіть після дозволу США на використання Україною більш широких озброєнь. Позиція федерального канцлера залишається незмінною. Про це заявив у Берліні заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер.
«Канцлер Шольц чітко висловився» з цього питання і заявив, що «більше не змінить свою позицію», сказав Бюхнер, пише t-online.
Лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер висловився на користь тісної стратегічної координації зі США та європейськими союзниками Німеччини з цього питання.
«Важливо не приймати детальних рішень на цьому етапі, а обговорити фундаментальну стратегію, — сказав він, відповідаючи на запитання про постачання Taurus на прес-конференції після засідання керівництва ХСС в Мюнхені. — Це було б найкраще зробити з тими, хто в кінцевому підсумку приймає рішення, а саме з американцями з одного боку і європейськими союзниками з іншого. Вважаю, що ми поступово входимо в ту фазу, коли ідея стратегії припинення вогню — я не кажу про мир — повинна бути розглянута. Однак це не буде остаточно вирішено до того, як Сполучені Штати Америки займуть свою позицію».
На його думку, найкраще було б прояснити відповідні питання з призначеним урядом новообраного президента США Дональда Трампа.
Раніше повідомлялося, що екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, вважає, що, попри самовпевненість путіна, рф залежна від дій інших країн. Серед них — США та Китай. Якщо вони об'єднаються, то кремль не матиме шансів вести агресивну війну та диктувати умови миру.68
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