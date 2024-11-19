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Зігріє за будь-якої погоди: «ідеальний» гратен від Ектора Хіменеса-Браво

12:44 19 листопада 2024
Гратен

Суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше пропонував фоловерам приготувати картопляну піцу, розповів про ще одну страву, що готується на основі бульби — гратен.

«Скажіть „так“ золотистій скоринці та хрусткому бекону. Це ідеальний рецепт, що зігріє в будь-яку погоду та допоможе вразити гостей без зайвих зусиль», — написав він на своїй сторінці у соцмережі та докладно розповів, як готують гратен.

Інгредієнти:

  • Картопля — 1 кг,
  • Сіль/перець — за смаком,
  • Вершки 33% — 300 г,
  • Сир пармезан — 50 г,
  • Сир моцарела — 50 г,
  • Сир чедер — 50 г,
  • Бекон — 70 г,
  • Цибуля — 1 шт.

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Приготування:

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  • Картоплю нарізати круглими слайсами, бекон обсмажити з цибулею.
  • В миску додати натерті сири, вершки, сіль та перець.
  • В миску з беконом та цибулею додати картоплю та добре перемішати.
  • Викласти все у форму, змащену вершковим маслом, полити залишками вершкового соусу і запікати під фольгою при 180° протягом 1,5 години.
  • Зняти фольгу і запікати ще 10 хвилин до золотистої скоринки.

Раніше рецептом гратена по-одеськи ділився ресторатор Сава Лібкін.

До речі, під час нещодавньої масованої ракетної атаки постраждав павільйон, де знімають шоу «МайстерШеф». Ектор Хіменес-Браво називав цей майданчик своїм другим домом. На ньому за кілька днів планували розпочати зйомки чергового сезону кулінарного шоу…

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Фото — скріншот

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