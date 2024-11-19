Осінній соус з груші, гарбуза і журавлини з теплою ноткою кориці: смачно та незвичайно

Соуси роблять смак та аромат страв особливим. У магазинах є чимало пропозицій. Проте домашній соус є домашній. Він натуральний — і це головна його перевага.

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Рецептом смачного соусу з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарна блогерка Лариса Левицька, яка раніше давала рецепт обліпихового соусу з цитрусовою ноткою.

Осінній соус з груші, гарбуза і журавлини з теплою ноткою кориці Груша — 2 шт. (бажано стигла)

Гарбуз — 200 г (очищений і нарізаний кубиками)

Журавлина — 100 г (свіжа або заморожена)

Кориця — 1 паличка (або ½ ч.л. меленої)

Цукор або кленовий сироп — 2 ст.л. (за бажанням)

Вода — 100 мл

Щіпка солі

Щіпка меленого імбиру або мускатного горіха (за бажанням для додаткової глибини смаку)

Очистіть грушу від серцевини, наріжте кубиками. Гарбуз також наріжте кубиками. У невеликій каструлі з товстим дном нагрійте воду, додайте гарбуз, грушу та журавлину. Варіть на середньому вогні, поки гарбуз і груша не стануть м’якими (приблизно 10−15 хвилин). Додайте паличку кориці (або мелену корицю) та дрібку солі. Для додаткової глибини смаку можна додати щіпку меленого імбиру або мускатного горіха. Якщо хочете, щоб соус був солодшим, додайте цукор або кленовий сироп.

Коли всі інгредієнти стануть м'якими, вийміть паличку кориці (якщо використовували цілу), а потім пюрируйте суміш за допомогою занурювального блендера або в чаші блендера до однорідної консистенції.

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Поверніть соус на невеликий вогонь і тушкуйте ще 5 хвилин, помішуючи, щоб він трохи загус.

Подавайте теплим або охолодженим. Цей соус чудово доповнює м'ясні страви, млинці, оладки, а також підходить як фруктовий топінг для десертів.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт часникової пасти.

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Фото з альбому Лариси Левицької

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