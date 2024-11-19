ЄС через пів року затримки передав Україні мільйон боєприпасів: як це вплине на поле бою

Євросоюз надав Україні безпрецедентну військову допомогу. На сьогоднішній день він надав зброї на 45 мільярдів євро. Крім того, виконано обіцянку надати Україні 1 мільйон боєприпасів, і до кінця зими буде підготовлено 75 000 українських солдатів.

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Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своєму блозі.

«Але попри все це нинішній рівень допомоги залишається недостатнім, щоб змінити ситуацію на полі бою на користь України. Ми даємо Україні рівно стільки, щоб утриматися, а іноді навіть менше, тоді як росія перевела всю свою економіку на воєнний стан і розраховує на безумовну підтримку Північної Кореї та Ірану. Нам потрібно посилити допомогу і відмовитися від політики нав’язування червоних ліній захисникам України», — вважає пан Боррель.

За словами Борреля, Україні терміново потрібно більше протиповітряної оборони, більше боєприпасів і більше далекобійної зброї.

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«І їй потрібен дозвіл на нанесення ударів по військових цілях у глибині російської території. Останні новини про це зі США дуже обнадійливі. Будь-які зволікання вимірюються життям українців. І так, європейські країни могли б зробити більше. Коли ми розбиваємо нашу військову допомогу на душу населення, це становить менше 2 євро на європейського громадянина на тиждень. Безумовно, свобода України та власна безпека Європи вартують набагато більше, ніж ціна чашки кави на тиждень. Перемога росії, безсумнівно, коштувала б Європі набагато дорожче. Кільський інститут нещодавно підрахував, що такий сценарій може обійтися одній Німеччині в 10−20 разів дорожче, ніж те, що вона надає зараз з урахуванням перебоїв в торгівлі, необхідності збільшити витрати на власну оборону та вартості розміщення значної кількості українських біженців. Ми також не повинні уникати розгляду перепрофілювання 300 мільярдів євро заморожених російських активів — не лише доходів — на оборону України. Справедливо, що агресія путіна коштує дорого», — пише дипломат.

Раніше повідомлялося, що на думку німецького генерала, росія перехоплює ініціативу на всіх фронтах, а військовий журналіст розповів про дуже критичну ситуацію на фронті, де ворог тупо давить кількістю.

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