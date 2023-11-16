Використовуйте мішковину або подібну міцну тканину: готуємо троянди до зимівлі

Підготовка саду до зими — це процес, за допомогою якого садівники захищають свої рослини. Якщо все зроблено грамотно, ваші троянди витримають стрес від поривчастих вітрів, низьких температур та періоду спокою, пише видання masterclass.com.

РЕКЛАМА

Існує багато різних способів підготовки троянд до зими — найкращий для вас буде залежати від сорту троянд, які ви вирощуєте, і особливостей вашого зимового клімату. Підготовку до зимівлі слід починати задовго до перших морозів. Для початку скористайтеся садівничими порадами.

Очистьте землю. Приберіть все опале листя і сміття навколо ваших троянд. Від'єднайте всі зів'ялі або побурілі квіти від рослин до того, як зима змусить їх впасти в стан спокою. Цей процес, відомий як видалення мертвих квіток, має важливе значення. Щоб ваші троянди вийшли з зими готовими до нового росту, вам слід видалити всі відмираючі елементи задовго до настання холодів. Якщо ви не бачите квіток, які потребують видалення, обрізка троянд все одно є правильним кроком.

Обріжте рослини. Особливо слід зменшити у розмірі плетисті троянди. Обрізайте троянди до найнеобхіднішого, щоб менше турбуватися про те, як вони переживуть зиму. Найсильніші пагони та квіти зберігайте неушкодженими перед зимівлею. Це допоможе новим паросткам прорости ранньою весною.

РЕКЛАМА

Припиніть підживлення. Ви ж не хочете, щоб залишки добрив просочувалися крізь рослини, коли вони впадають у стан спокою. Це не тільки марна трата добрив, але й може призвести до пошкодження троянд, оскільки вони використовують енергію, отриману з добрив, для боротьби з першими заморозками року. Вносьте добрива востаннє наприкінці літа або на початку осені.

Обв'яжіть кущі троянд. Використовуйте мішковину або подібну міцну тканину, щоб обмотати троянди від верхівки до основи. Хоча це може бути трохи недоречним для ландшафтного дизайну, ця міра допоможе вашим рослинам перезимувати, щоб наступної весни вони могли прорости у всій своїй яскравій, здоровій красі.

РЕКЛАМА

Насипте ґрунт. Для цього створіть горбок ґрунту близько 30 сантиметрів біля основи рослини для якомога більшого захисту. Ви також можете додати шар мульчі з хвої або компосту.

Захистіть свої кущі троянд від зимової погоди за допомогою спеціально розробленого конуса. Це діє як найшвидший спосіб обв'язки троянд. Він також зазвичай забезпечує більший захист, оскільки вкриває троянди повністю, а не лише з боків.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно висаджувати кущі троянд восени, а також, як зберегти до весни рослини, які ви не встигли висадити до настання морозів.

21

Читайте нас у Facebook та Instagram