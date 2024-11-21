Більше, ніж обіцяв: Усик заплатив олімпійському чемпіону зі своєї кишені величезну суму в доларах (відео)

Непереможний чемпіон світу з боксу, олімпійський чемпіон Олександр Усик дотримав слова і заплатив українському боксеру Олександру Хижняку за «золото» Олімпійських ігор-2024 100 тисяч доларів зі своєї кишені (хоча обіцяв «лише» 80 тисяч).

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«Як і я обіцяв до Олімпійських ігор, еквівалент 100 тисяч доларів нарахований на цю карту ready-to-pay, — сказав Олександр Усик під час вручення. — Олімпійський чемпіон тут. Алексе, дякую тобі, дорогий, за твоє „золото“, за твою роботу і за твою самовіддачу. Ти заслуговуєш на більше — це мала частина того, що ми можемо зробити сьогодні».

До речі, Усик одразу ж пообіцяв солідну премію тим українським боксерам, які виграють наступні Олімпійські ігри,

«Займайтеся спортом, тренуйтеся та працюйте. Виграєте Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі (2028 року. — Авт.) — отримаєте те саме», — додав знаменитий боксер.

Нагадаємо, що Олександр Усик вийде на ринг 21 грудня у Саудівській Аравії в бою-реванші проти британця Тайсона Ф'юрі. У цьому поєдинку із загальним призовим фондом 190 млн доларів боксерам передбачені нечувані гонорари.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександра Усика названо найоплачуванішим спортсменом України.

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