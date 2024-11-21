Ромова баба: дуже смачно й ароматно
Ромова баба — ласощі незвичайні. Але приготувати його вдома не так складно, як може здатися на перший погляд.
Домашня випічка є домашня, тому улюблені ласощі варті того, щоб навчитися їх готувати. І зробити це можна, не відкладаючи. Адже те, що відкладається, часто і зовсім не здійснюється.
Рецептом ромової баби поділилася кулінарка Елла Іванова, яка раніше давала рецепт чарівно смачних вергунів.
Ромова баба
Готуємо тісто
Усі інгредієнти мають бути холодні.
- 100 г молока
- 4 г сухих дріжджів
- 1 яйце та 1 жовток
- 10 г цукру
- 230−240 г борошна
Усе з'єднуємо і добре вимішуємо приблизно хвилин 10.
Додаємо сіль і 70 г холодного вершкового масла. Вимішуємо.
Розкладаємо тісто по формах.
Залишаємо в теплому місці 30−40 хвилин.
Випікаємо за 180 градусів приблизно 12 хвилин.
Сироп
- 500 г води
- 200 г цукру
- Паличка кориці
- Натуральна ваніль
- Цедра лимона й апельсина
Усі інгредієнти з'єднати і варити хвилин п'ять. Додати ром (60 г). Дати настоятися хоча б годину, але краще — кілька годин.
Потім доводимо сироп до кипіння і занурюємо в нього випічку. Складаємо ромові баби в баночку і заливаємо сиропом, що залишився. Ставимо на ніч у холодильник.
І смачного!
Нагадаємо рецепт штруделя із грушами.
Фото з альбому Елли Іванової11
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