Ромова баба: дуже смачно й ароматно

Ромова баба — ласощі незвичайні. Але приготувати його вдома не так складно, як може здатися на перший погляд.

Домашня випічка є домашня, тому улюблені ласощі варті того, щоб навчитися їх готувати. І зробити це можна, не відкладаючи. Адже те, що відкладається, часто і зовсім не здійснюється.

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Рецептом ромової баби поділилася кулінарка Елла Іванова, яка раніше давала рецепт чарівно смачних вергунів.

Ромова баба

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Готуємо тісто Усі інгредієнти мають бути холодні. 100 г молока

4 г сухих дріжджів

1 яйце та 1 жовток

10 г цукру

230−240 г борошна

Усе з'єднуємо і добре вимішуємо приблизно хвилин 10.

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Додаємо сіль і 70 г холодного вершкового масла. Вимішуємо.

Розкладаємо тісто по формах.

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Залишаємо в теплому місці 30−40 хвилин.

Випікаємо за 180 градусів приблизно 12 хвилин.

Сироп 500 г води

200 г цукру

Паличка кориці

Натуральна ваніль

Цедра лимона й апельсина

Усі інгредієнти з'єднати і варити хвилин п'ять. Додати ром (60 г). Дати настоятися хоча б годину, але краще — кілька годин.

Потім доводимо сироп до кипіння і занурюємо в нього випічку. Складаємо ромові баби в баночку і заливаємо сиропом, що залишився. Ставимо на ніч у холодильник.

І смачного!

Нагадаємо рецепт штруделя із грушами.

Фото з альбому Елли Іванової

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