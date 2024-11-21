«Одне з головних слів про Україну — гідність. І це слово, яке, мабуть, уже ніколи не скажуть про росію»: Зеленський про День Гідності та Свободи

В Україні відзначають День Гідності та Свободи. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу свята.

«21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи — згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи», — повідомив він.

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Зеленський зазначив, що путін використовує Україну як полігон.

«Очевидно, що путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. путін робить усе що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук. І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла — стійко, хоробро, міцно. Гідно. Це одне з головних слів про Україну — гідність. І це слово, яке, мабуть, уже ніколи не скажуть про росію», — впевнений президент.

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Як писали «ФАКТИ», це свято було започатковано у листопаді 2014 року на честь Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

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