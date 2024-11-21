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Криптовалютний магнат вирішив з'їсти унікальний банан, який купив на аукціоні за 6,2 млн доларів

19:32 21 листопада 2024
Інсталяція

На аукціоні Sotheby's, на якому раніше продали пляшку віскі за 2,7 млн доларів, у Нью-Йорку в середу було продано одну з найвідоміших інсталяцій останніх років — «Комік» Мауріціо Каттелана. Це банан, приклеєний скотчем, пише ВВС.

Його купив бізнесмен Джастін Сан, який займається криптовалютами. Він заплатив за роботу 6,2 мільйонів доларів США. Це вчетверо дорожче, ніж «Комік» оцінювався перед початком торгів.

«Це не просто витвір мистецтва; це культурний феномен, який наводить мости між світом мистецтва, мемів та спільнотою криптовалюти», — написав бізнесмен у соцмережах.

«Найближчими днями я особисто з'їм цей банан як унікальний художній експірієнс», — додав він.

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Зазначимо, що художник з Італії Мауріціо Каттелан уперше представив інсталяцію у 2019 році. Робота «Комік» одразу ж набула популярності. Оскільки банан швидко псується, до інсталяції були прикладені інструкції про те, як замінити фрукт, що згнив.

Як писали «ФАКТИ», раніше картину Пікассо «Жінка з годинником» було продано за 139 млн доларів.

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Фото: Sotheby's

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