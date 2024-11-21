Криптовалютний магнат вирішив з'їсти унікальний банан, який купив на аукціоні за 6,2 млн доларів

На аукціоні Sotheby's, на якому раніше продали пляшку віскі за 2,7 млн доларів, у Нью-Йорку в середу було продано одну з найвідоміших інсталяцій останніх років — «Комік» Мауріціо Каттелана. Це банан, приклеєний скотчем, пише ВВС.

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Його купив бізнесмен Джастін Сан, який займається криптовалютами. Він заплатив за роботу 6,2 мільйонів доларів США. Це вчетверо дорожче, ніж «Комік» оцінювався перед початком торгів.

«Це не просто витвір мистецтва; це культурний феномен, який наводить мости між світом мистецтва, мемів та спільнотою криптовалюти», — написав бізнесмен у соцмережах.

«Найближчими днями я особисто з'їм цей банан як унікальний художній експірієнс», — додав він.

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Зазначимо, що художник з Італії Мауріціо Каттелан уперше представив інсталяцію у 2019 році. Робота «Комік» одразу ж набула популярності. Оскільки банан швидко псується, до інсталяції були прикладені інструкції про те, як замінити фрукт, що згнив.

Як писали «ФАКТИ», раніше картину Пікассо «Жінка з годинником» було продано за 139 млн доларів.

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Фото: Sotheby's

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