Час випробувань: інсайдери про стосунки принца Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл, які незадоволені перемогою Трампа, опинилися на дуже важливому роздоріжжі, і все через негативну реакцію та чутки, з якими вони борються, пише видання geo.tv.

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«Меган і Гаррі звикли до критики та негативної реакції та намагаються вдавати, що це їх не турбує. Їм довелося багато пережити за їхні восьмирічні стосунки, і вони впевнені, що ніщо не зможе їх зламати. Що б не сталося, вони будуть підтримувати один одного. Ніхто не думав, що вони зможуть пережити відхід від королівської родини, адже стрес, пов’язаний з викоріненням усього їхнього життя, має свій вплив», — повідомило джерело.

Крім того, що Гаррі забув про свою королівську сім'ю, Меган зараз спілкується зі своєю матір'ю і не має нічого спільного з батьком.

«Але це зробило їх сильнішими, і вони готові боротися за свій шлюб і за майбутнє заради своєї сім’ї. Зараз час випробувань, і вони обидва відчувають себе на роздоріжжі, тому їм потрібно ретельно обдумати свої наступні кроки. Але одне можна сказати напевно, вони будуть воювати», — додало джерело.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що ексредакторка відомих журналів прокоментувала нерадісне майбутнє дружини принца Гаррі, яка зробила всі можливі помилки.

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