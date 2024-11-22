Росіяни вдарили ракетою по Сумах: є загиблі й поранені

Пізно ввечері 21 листопада росія завдала чергового ракетного удару по житловому району у Сумах. Загинули дві людини, багато постраждалих.

«Внаслідок атаки по житловому мікрорайону Сум, попередньо відомо, що загинуло двоє людей, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — зазначили в обласній військовій адміністрації.

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Крім того, росіяни скинули на Костянтинівку на Донеччині дві керовані авіабомби.

За інформацією керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, поранення різної тяжкості отримали 6 осіб від 60 до 85 років — 1 людина — у тяжкому стані.

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Пошкоджено 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, нежитлову будівлю, газопровід та лінію електропередач.

Під ранок агресор вдарив по Нікопольщині. Спрямував дрон-камікадзе на райцентр, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На щастя, загиблих і постраждалих немає. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Від ударів окупантів потерпали й прифронтові райони Запорізької області. Впродовж доби ворог завдав 172 удари по 10 населених пунктах області. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали, уточнив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора вдень під удар російської ракети потрапила житлова забудова у Кривому Розі. Внаслідок влучання постраждала 31 людина, серед них двоє дітей. Загалом у лікарні наразі знаходяться 12 постраждалих.



За інформацією керівника штабу оборони міста Олександра Вілкула, крім адмінбудівлі, пошкоджені 49 житлових будинків, пошта, магазин, ЛЕП, авто.

Після прильоту близько 110 тисяч мешканців залишаються без опалення. Без тепла в місті залишилися 934 житлові будинки, 11 закладів охорони здоров'я, три навчальні заклади, а також територіальний центр соціального захисту.

У Дніпрі після вчорашнього прильоту троє постраждалих. Внаслідок атаки пошкоджено центр реабілітації осіб з інвалідністю та промисловий об'єкт. Цілий день в Дніпрі працювали відповідні служби, ліквідуючи наслідки атак. Людям допомагали психологи й благодійники.

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