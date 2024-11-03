Як випрати пуховик, щоби зберегти його форму: перевірені способи

Класичний пуховик теплий, легкий і ідеальний для холодної зими. Та з часом він може забруднитися. Прання пуховика здається складним завданням, але це не так, пише видання Polki.

ВІДЕО ДНЯ

Щоб випрати пуховик в пральній машині та уникнути злипання пуху, встановіть програму прання делікатних тканин на найнижчу температуру. Використовуйте делікатну миючу рідину або або спеціалізовані засоби для прання. Пральна машина повинна бути максимально заповнена.

Варто покласти в барабан кульки для пінг-понгу (приблизно 10 кульок), щоб пух не злипався. Після того, як куртку вийняли з пральної машини, пух може залишатися трохи злиплим і куртка може втратити об’єм — це нормально. Потім слід повісити його в теплому місці, найкраще біля радіатора, і почекати, поки він висохне. Пам'ятайте, що пух сохне досить довго, навіть 3−4 дні.

А це наш улюблений спосіб прання пуховика. Покладіть пуховик рівно на рушник. З мила і води приготуйте густу піну. Злегка намочіть губку, протріть тканину і прополощіть її. Переконайтеся, що губка злегка волога, але завжди чиста. Не допускайте промокання куртки — це дуже важливо. Сушіть куртку в провітрюваному місці, часто струшуйте її й змінюйте положення, щоб пух правильно розподілився.

РЕКЛАМА

Якщо є бажання і є час, можна випрати куртку вручну. Використовуйте готові засоби для освіження пухових виробів, ретельно прополощіть, а потім добре, але обережно відіжміть. Не скручуйте куртку, тоді пух обов'язково злипнеться.

Обережно та повільно вичавіть воду, а потім помістіть її на сушарку. Не забувайте часто перевертати, струшувати пух і розправляти, щоб добре висох.

РЕКЛАМА

Раніше досвідчені господині поділилися секретом, як краще випрати джинси.



РЕКЛАМА

132

Читайте нас у Facebook