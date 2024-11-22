Маринована риба: незвичайний легкий рецепт
Маринована риба — це дуже смачно. Звісно, її можна купити в магазині, але нескладно приготувати й вдома. Переваги домашнього приготування в тому, що така страва бюджетніша. Крім того, спеції ви вибираєте на свій смак. І, звичайно, важливе використання лише натуральних інгредієнтів.
Мариновану рибу подавайте з картоплею та солоними огірками. Це дуже смачно.
Незвичайним простим рецептом маринованої риби поділилася кулінарка Елла Іванова.
— Гадаю, цей рецепт вам сподобається, — каже Елла Іванова. — Можливо, ви скористаєтеся ним не раз. Таку рибу можна приготувати до зимових свят.
Маринована риба
1 макрель або скумбрія
1 цибулина
2 зубки часнику
10 шт. чері
1 чайна ложка цукру
1 столова ложка соєвого соусу
1 чайна ложка оцту
2 столові ложки олії
Перець
Коріандр
Сіль
Лавровий лист
Перемішуємо всі інгредієнти в маринаді та даємо трохи настоятися. Рибу очищаємо та ріжемо на шматочки, як на фото. Витримуємо рибу в маринаді в холодильнику добу. Важливо, щоб добре просочився маринадом кожен шматочок.
І смачного!
А як приготувати сьомгу, фаршировану картопляним пюре, «ФАКТАМ» розповідала кулінарка Ардія Діаманті.
Читайте також: Апетитний рибний суп з Норвегії: чудовий варіант для холодних вечорів
Фото з альбому Елли Іванової117
Читайте нас у Facebook