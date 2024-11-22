Маринована риба: незвичайний легкий рецепт

Маринована риба — це дуже смачно. Звісно, її можна купити в магазині, але нескладно приготувати й вдома. Переваги домашнього приготування в тому, що така страва бюджетніша. Крім того, спеції ви вибираєте на свій смак. І, звичайно, важливе використання лише натуральних інгредієнтів.

ВІДЕО ДНЯ

Мариновану рибу подавайте з картоплею та солоними огірками. Це дуже смачно.

Незвичайним простим рецептом маринованої риби поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Гадаю, цей рецепт вам сподобається, — каже Елла Іванова. — Можливо, ви скористаєтеся ним не раз. Таку рибу можна приготувати до зимових свят.

РЕКЛАМА

Маринована риба 1 макрель або скумбрія 1 цибулина РЕКЛАМА 2 зубки часнику 10 шт. чері РЕКЛАМА 1 чайна ложка цукру 1 столова ложка соєвого соусу 1 чайна ложка оцту 2 столові ложки олії Перець Коріандр Сіль Лавровий лист Перемішуємо всі інгредієнти в маринаді та даємо трохи настоятися. Рибу очищаємо та ріжемо на шматочки, як на фото. Витримуємо рибу в маринаді в холодильнику добу. Важливо, щоб добре просочився маринадом кожен шматочок. І смачного!

А як приготувати сьомгу, фаршировану картопляним пюре, «ФАКТАМ» розповідала кулінарка Ардія Діаманті.

Фото з альбому Елли Іванової

117

Читайте нас у Facebook