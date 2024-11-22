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Книга рецептів

Маринована риба: незвичайний легкий рецепт

22:00 23 листопада 2024
маринована риба

Маринована риба — це дуже смачно. Звісно, її можна купити в магазині, але нескладно приготувати й вдома. Переваги домашнього приготування в тому, що така страва бюджетніша. Крім того, спеції ви вибираєте на свій смак. І, звичайно, важливе використання лише натуральних інгредієнтів.

Мариновану рибу подавайте з картоплею та солоними огірками. Це дуже смачно.

Незвичайним простим рецептом маринованої риби поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Гадаю, цей рецепт вам сподобається, — каже Елла Іванова. — Можливо, ви скористаєтеся ним не раз. Таку рибу можна приготувати до зимових свят.

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Маринована риба

1 макрель або скумбрія

1 цибулина

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2 зубки часнику

10 шт. чері

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1 чайна ложка цукру

1 столова ложка соєвого соусу

1 чайна ложка оцту

2 столові ложки олії

Перець

Коріандр

Сіль

Лавровий лист

Перемішуємо всі інгредієнти в маринаді та даємо трохи настоятися. Рибу очищаємо та ріжемо на шматочки, як на фото. Витримуємо рибу в маринаді в холодильнику добу. Важливо, щоб добре просочився маринадом кожен шматочок.

І смачного!

А як приготувати сьомгу, фаршировану картопляним пюре, «ФАКТАМ» розповідала кулінарка Ардія Діаманті.

Читайте також: Апетитний рибний суп з Норвегії: чудовий варіант для холодних вечорів

Фото з альбому Елли Іванової

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