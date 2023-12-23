Непроста кутя: кому протипоказана традиційна різдвяна страва

Кутя — це традиційна українська страва на Святвечір перед Різдвом. Вона складається з багатьох інгредієнтів. І якщо кутя сама по собі не є шкідливою, то окремі її складові деякі люди можуть зашкодити, пише РБК-Україна.

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Так, пшениця може бути шкідливою для тих, у кого нетерпимість до глютену. Це захворювання називається целіакія. Глютен також може викликати її у схильних до неї людей. Целіакія характеризується пошкодженням стінок тонкого кишківника і порушенням абсорбції поживних речовин. А ще пшениця може спричиняти здуття кишківника. Тому людям із проблемами травлення варто подумати, чи вживати кутю з пшеницею під час застілля. У випадку чого її можна замінити на іншу безглютенову крупу, наприклад, на рис.

Мак містить вітаміни РР і В, а також мікроелементи кальцій, фосфор, залізо, калій, магній, марганець, мідь. Однак при вживанні варто контролювати порцію. Якщо у вас є проблеми з органами травлення, алергічні захворювання в анамнезі, відстежуйте індивідуальні реакції. Велику кількість маку не рекомендують споживати дітям і літнім людям. А ще у великій кількості мак викликати сонливість чи закреп.

Також є люди, кому не варто споживати горіхи:

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• алергіки, адже горіхи — один з найсильніших алергенів в природі

• люди з хворобами шкіри. Горіхи можуть спровокувати загострення екземи, псоріазу, нейродерміту тощо.

• людям з хворобами ШКТ і підшлункової залози. Горіхи не можна вживати при коліті, виразці, гастритах, ентрероколітах.

• людям з хворобами нирок не варто їсти арахіс

• дітям до 4 років

Сухофрукти мають користь для серця, проте якщо в них не перевищена кількість цукру. Тому від надмірного споживання варто утриматися людям, які хворіють на цукровий діабет та ожиріння. У помірній кількості таким людям можна сушені груші, яблука, ягоди смородини. Варто звертати увагу на не солодкі сорти.

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Також лікарі не радять давати мед дітям до трьох років, оскільки є висока ймовірність розвитку алергії. Утриматися від продукту чи принаймні мінімізувати його вживання потрібно тим, у кого є проблеми з печінкою, гіпертонія, ожиріння. А надмірне вживання може стати причиною порушень у роботі підшлункової залози. Мед містить фруктозу, яка має нижчий глікемічний індекс, ніж цукор. Це варто взяти до уваги діабетикам. У кутю варто додавати лише натуральний мед через те, що штучний може містити небажані хімічні додатки.

Як писали «ФАКТИ», раніше рецептом куті поділився Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво.

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