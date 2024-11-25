У 2023 році, під час невдалого контрнаступу України, кожен квадратний метр території Запорізької області був предметом світових новин. Зараз росіяни наступають, і набагато менше людей звертають на це увагу.

ВІДЕО ДНЯ

«Це відбувається, — пояснюють українські бійці. — Ви можете це бачити. Вони йдуть, повзуть, вгору і вниз, намагаючись знайти будь-який шлях чи шпарину», пише Economist.

Українська розвідка вважає, що росія готується до зухвалого штурму Запоріжжя, що за 30 км від фронту. Коли саме — ніхто не знає, але це має певний сенс. Як один з трьох центрів важкої промисловості, що залишилися в країні, обласний центр залишається критично важливим для виживання України як функціонуючої держави. Наприкінці 2022 року путін оголосив всю область своєю, хоча контролював лише третину її території — після фіктивного референдуму, на якому жителі Запоріжжя не голосували. Протягом двох місяців російські ракети та планерні бомби обстрілювали місто, зруйнувавши 1 500 будинків. І лінія фронту також знову стала активною. Незабаром 130 000 російських військових можуть бути кинуті в бій.

Не всі бійці переконані, що атака неминуча. Полковник Олексій Хільченко, командир бригади швидкого реагування «Спартан», нещодавно розгорнутої в Запоріжжі, каже, що росія зав'язла в іншому місці. Він стверджує, що росіяни планували відправити дві дивізії (20 000−30 000 солдатів) для початкового штурму, але половина з них була перекинута в Курську область росії для посилення контрнаступу проти українського вторгнення там. «Лемберг», командир батальйону 118-ї бригади, що тримає оборону на південному заході Запорізької області, погоджується з цим. «Вони ще не готові вдарити, але коли будуть готові, перший удар буде найважчим», — каже він.

РЕКЛАМА

Але Україна не ризикує. Нові укріплення будуються кільцями, що розходяться від обласного центру. Робота ведеться ретельно — мінні поля, інженерні загородження, споруди з бетону та заліза — на відміну від більш хаотичної картини в сусідній Донецькій області, де досі точаться найзапекліші бої. Там росія просувається швидше, ніж будь-коли з перших днів вторгнення. Загартовані помилками 2022 року, російські командири розробили формулу, яка працює: дрони, радіоелектронна боротьба, керовані авіабомби, безжальне командування і хвилі одноразової піхоти. Вони б'ють по Україні там, де вона найслабша, перерізаючи лінії постачання і оточуючи цілі, а не наносячи удари в лоб, як колись. Це нелегко — вони втрачають до 1500 військовослужбовців щодня під час наступу. Але вони набирають більше, ніж втрачають.

«Послухайте, у них ніколи не буде проблем з живою силою, — каже полковник Хільченко. — Вони заганяють людей в борги, в кредити і змушують їх воювати за них. Вони не зупиняться».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували думку експерта про ситуацію на фронті — в Україні стався ідеальний шторм.

РЕКЛАМА

16

Читайте нас у Facebook