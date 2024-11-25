Курячий рулет із сиром: ідеальний рецепт для тих, хто сидить на дієті
Це максимально лінива, але смачна, поживна й корисна страва, яка готується швидко. Вона підходить для тих, хто на активній стадії схуднення, і для тих, хто любить м'ясо, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Складники:
лаваш
фарш курячий
сир моцарела
оливки
в'ялені томати
яйце
будь-яке насіння
зелень
улюблені спеції (наприклад, копчена паприка, сушені томати, сушений часник, базилік та лимонний перець)
Приготування
Фарш змішуємо з нарізаним кубиком сиром, нарізаними томатами та оливками.
Додаємо зелень, спеції та гарно все перемішуємо. Викладаємо суміш на лаваш, рівномірно розподіляємо й загортаємо в рулет. Зверху змащуємо яйцем, посипаємо насінням та запікаємо 30−40 хвилин при 180 градусах.
Раніше Катерина Черкаська розповідала, як при готувати курячий пиріг з грибами.
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