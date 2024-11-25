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Книга рецептів

Курячий рулет із сиром: ідеальний рецепт для тих, хто сидить на дієті

20:06 25 листопада 2024
рулет із сиром

Це максимально лінива, але смачна, поживна й корисна страва, яка готується швидко. Вона підходить для тих, хто на активній стадії схуднення, і для тих, хто любить м'ясо, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Складники:

лаваш

фарш курячий

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сир моцарела

оливки

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в'ялені томати

яйце

будь-яке насіння

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зелень

улюблені спеції (наприклад, копчена паприка, сушені томати, сушений часник, базилік та лимонний перець)

Приготування

Фарш змішуємо з нарізаним кубиком сиром, нарізаними томатами та оливками.

Додаємо зелень, спеції та гарно все перемішуємо. Викладаємо суміш на лаваш, рівномірно розподіляємо й загортаємо в рулет. Зверху змащуємо яйцем, посипаємо насінням та запікаємо 30−40 хвилин при 180 градусах.

Раніше Катерина Черкаська розповідала, як при готувати курячий пиріг з грибами.

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