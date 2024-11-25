Ідея Бена Аффлека: Дженніфер Лопес показала свій розкішний будинок (фото)

Дженніфер Лопес дозволила шанувальникам зазирнути у свій розкішний особняк у Бель-Ейрі за 68 мільйонів доларів, поділившись серією фотографій з розкішної гардеробної. На світлинах зірка, відома своїм гламурним стилем життя, стоїть у нейтрально оформленому приміщенні із затишними кріслами та ескізами її найбільш пам’ятних нарядів на червоній доріжці, включно з одним з її образів Met Gala, пише Hola.

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Будинок у Бель-Ейр, в якому зірка жила раніше зі своїм чоловіком Беном Аффлеком, — це величезний маєток із 12 спальнями, 24 ванними кімнатами, гаражем на 12 автомобілів і навіть гостьовим пентхаусом. Є у маєтку також будинок сторожа, будиночок охорони з двома спальнями, приголомшливий басейн і критий спортивний комплекс.

У маєтку є 12 спалень та 24 ванні кімнати

Попри те, що будинок був виставлений на продаж навесні 2024 року, Лопес все ще живе там постійно. Колишнє подружжя придбало нерухомість у травні 2023 року. Тепер Бен купив будинок за 20 мільйонів доларів у Пасіфік-Палісейдс, поруч зі своїми дітьми та колишньою дружиною Дженніфер Ґарнер. За словами інсайдера, особняк у Беверлі-Гіллз, яким володіли Бен і Джей Ло, не був придбаний за взаємною згодою.

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«Особняк вартістю 68 мільйонів доларів був ідеєю Бена і головним компромісом для неї, — розповіло джерело People. — Вона погодилася на це через просторе планування, тренажерний зал і майданчик для піклболу, офісні приміщення, плюс будинок має два окремі входи».

Лопес активно шукала будинки в Лос-Анджелесі, як повідомляється, відвідала особняк у Беверлі-Гіллз, який назвали «справді винятковим» і ідеальним для тих, хто шукає усамітнення. За словами інсайдера, співачка також досліджувала нерухомість, яка ще не була офіційно випущена на ринок, що свідчить про її прагнення знайти ідеальне місце.

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Раніше Дженніфер Лопес зізналась, де і з ким проведе різдвяну відпустку після розлучення.

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