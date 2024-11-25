У бій йдуть одні старики: Раді пропонують знизити граничний вік для служби в армії

В Україні, де триває загальна мобілізація, у парламенті зареєстрували законопроєкт № 12222 про зниження граничного віку перебування на військовій службі з 60 до 55 років.

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Ініціаторами законопроєкту стала група народних депутатів. До неї увійшли, серед інших, Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв та Юлія Тимошенко.

Водночас пропонується зберегти право на військову службу для громадян, старших за 55 років, якщо вони виявили таке бажання.

Автори законопроєкту у пояснювальній записці стверджують, що фізичне здоров’я більшості чоловіків віком приблизно з 55 до 60 років є незадовільним і що зараз «армія старішає».

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«Пропоную зменшити граничний вік перебування на військовій службі та у запасі з 60 до 55 років. Відповідний законопроєкт № 12222 вже подав до Верховної Ради», — написав у Telegram нардеп Гончаренко.

Він зазначив також, що цю ініціативу підтримують українці: петиція про зниження граничного віку мобілізації до 55 років набрала 25 тисяч голосів.

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Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006−2010 рр) Ігор Романенко заявив, що мобілізувати треба всіх, кому від 18 до 60 років.

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