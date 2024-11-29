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Книга рецептів

Зелена паста: яскраві емоції в похмурий день

22:02 29 листопада 2024
Паста із зеленню

Існує безліч рецептів приготування найапетитніших макаронів, завдяки яким ви завжди зможете здивувати рідних та гостей. І це не лише вишукана паста з морепродуктами.

Паста з сиром і зеленню — страва смачна і досить бюджетна. А ще дуже гарна! У похмурий холодний день паста з сиром подарує вам смак літа та чудові емоції. А готувати страву — простіше простого. Спробуйте та переконайтеся в цьому особисто. Паста — улюблена страва в Італії та практично у всьому світі. Одна із причин цього не лише смак, а й ситність.

Кулінар Елла Іванова поділилася рецептом приготування страви.

- Просто, швидко і смачно — можна сказати про цю чудову страву , — каже Елла Іванова. — Думаю, воно сподобається вам та вашим близьким. За бажання в заправку можна додати цедру та сік лимона.

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Приготування зеленої пасти з сиром

Інгредієнти :

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Паста

Для заправки:

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Пучок будь-якої зелені (петрушка, кріп, базилік, шпинат, зелена цибуля, рукола)
30 г твердого сиру (наприклад, пармезану)
2 столові ложки рослинної олії
Перець (бажано білий)
Сіль за смаком
1 зубок часнику

Зелень помістити на хвилину в киплячу підсолену воду, потім пропустити через блендер з часником, олією і білим перцем. З'єднати з відвареною пастою. Вийде як у ресторані.

Приємного апетиту!

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як приготувати популярну пасту карбонару .

Фото Елли Іванової

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